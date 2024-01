A 2023-ban bemutatott Revueltóhoz, valamint az idén érkező Urus-frissítéshez hasonlóan a Huracán utódja is hibridként mutatkozik be valamikor az év vége felé. Ez nem újdonság, hiszen már másfél évvel ezelőtt erre utaló információk szivárogtak ki a gyárból. Ami viszont friss információ, hogy a korábban mindenféle konkrétum nélkül emlegetett hajtáslánc az Autocar bennfentes forrásai szerint V8-as lesz.

Kézenfekvő volna, hogy ez ugyanúgy az Auditól származó egység legyen, mint amire az Urus fedélzetén számítunk. A két típus teljesen eltérő karaktere miatt azonban az sem kizárható, hogy önálló konstrukciót fejlesztenek a leendő kis szupersportautóhoz – ha nem így lesz, akkor is teljesen eltérő hangolásra számítunk.

A Huracán utódja a Revueltóval közös gyártósoron fog készülni – egyrészt erre korábban nem volt példa, másrészt ez arra enged következtetni, hogy a két modell legalább részben közös komponensekből építkezik majd.

Több mint valószínű, hogy az újonc a Revueltónál (képeinken) alkalmazott, új generációs formajegyeket örökli meg

Ami biztos, hogy a kisebbik sportautó rövidebb, gyengébb és olcsóbb lesz a 4,95 méteres, több mint 1000 lóerős, félmillió euró körül induló csúcsmodellnél. Ezt részben az egzotikus anyaghasználat korlátozásával fogják elérni, ugyanakkor a hajtásláncnak is jóval egyszerűbbnek kell lennie.

Arra bizton számíthatunk, hogy a Lamborghini nem fogja erőltetni a mechanikus összkerékhajtást, az viszont valószínűtlen, hogy a Revuelto három villanymotoros konfigurációját építik be a kisebb sportmodellbe. Valószínűbbnek tűnik, hogy mindkét tengelyre egy-egy villanymotor jut – ennek különösen akkor van értelme, ha a Lamborghini megtartaná a puritán hátsókerék-hajtású modellváltozat opcióját.

Mindez az Audi R8 utódlásával kapcsolatos ismereteinket is új megvilágításba helyezi. Eddig arról volt szó, hogy a Lamborghini Huracánnal közös hajtásláncot alkalmazó R8-as következő generációja tisztán elektromos hajtásláncot kap. Ezek után viszont nem elképzelhetetlen, hogy egy plug-in hibrid is beleférjen a kínálatba – ez viszont felvet egy másik, még izgalmasabb lehetőséget: nevezetesen, hogy idővel a leendő kis Lamborghiniből is készülhet akkumulátoros elektromos verzió, ellenkező esetben nem érné meg multi-energia-platformot fejleszteni.