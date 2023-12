Az év végéhez közeledve egy látványos videóval szemléltette a MÁV, hogyan törnek a sorompók a vasúti átjárókban. Az időbélyeg szerint január végi felvételen az látható, hogy a vasúttársaság munkatársai épp egy letört sorompókart szereltek vissza az egyik átjáróban, amikor az ellenkező irányból érkező kamion a piros jelzést figyelmen kívül hagyva a másik csapórudat is letörte, majd megállás nélkül továbbhajtott.

A MÁV statisztikáiból kiderült, hogy továbbra sem csökken a hasonló esetek száma: évente átlagosan 800 sorompó esik áldozatul, 2023-ban ezt a számot már november végére sikerült elérniük a járművezetőknek. Az MTI-nek eljuttatott közleményében a vasúttársaság megjegyezte, ennek legjellemzőbb oka, hogy a járművezetők – mint azt a fenti példa is mutatja – a fénysorompó tilos jelzése ellenére a vasúti átjáróba hajtanak, és így elsodorják a csukódó csapórudat.

Csökkent viszont az átjárókban történt balesetek száma: mostanáig 61 balesetet jegyeztek, ami harmadával kevesebb a tavalyi 90-nél. Idén a balesetekben kilencen veszítették életüket, heten súlyos, tizenketten könnyű sérüléseket szenvedtek, 35 esetben pedig anyagi kár keletkezett. A tavalyi évhez képest lényeges változás a halálos áldozatok számában mutatható ki, mely csaknem a negyedére csökkent.

2022-ben a 34 áldozat közül 19-en – köztük gyerekek is – utasként estek áldozatául a járművezető figyelmetlenségének, valamint a KRESZ-szabályok be nem tartásának. Voltak olyan tragikus esetek, melyekben akár heten is életüket vesztették.