A napokban a Starbucks megnyitotta Magyarország első drive thru kávézóját, amely a Meki, a Burger King vagy a KFC-hez hasonlóan úgy kínál forró italt, vagy éppen szendvicset, sütit az autósoknak, hogy ki sem kell szállni a verdából.

A Starbucks 1971-ben nyitotta első kávézóját Seattle-ben (USA). Az első magyarországi üzlet 2010 nyarán nyitott a WestEnd-ben és jelenleg 38 kávézóval működik itthon.

Az új drive thru egységbe 2,7 méternél alacsonyabb járművel lehet behajtani – írja a HVG. A parkolóban két mozgássérült- és két elektromos autós parkolóhelyet is kialakítottak. A későbbiekben állítólag tölteni is lehet majd, de hogy pontosan mikortól és milyen feltételek mellett, azt egyelőre nem tudni.

Az autós Starbucks Vecsésen, a Market Central Ferihegy üzletközpontban található.