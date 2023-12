Annak idején mindössze néhány évig gyártották a Porsche 911 kistestvérének szánt 912-est, amelyet a Porsche 356 távozásakor álmodott meg új belépőmodellként a gyár. A 911 megjelenését jó tizenöt centiméterrel rövidebb kiadásban tálaló 912-es nem motorteljesítményével, hanem minimális, 950 kg körüli tömegével és jó futóművével okozott örömöt a pilótának.

A budapesti illetőségű KAMManufaktur már korábban felfedezte magának (illetve ügyfeleinek) ezt a kevéssé keresett típust, de hogy ne egyszerű restaurálást végezzenek, a tömegét saját gyártású karbon kompozit karosszéria-elemekkel, valamint további szénszálas komponensekkel még korábban 750 kilóra csökkentették.

Ezt is túlzásnak ítélték azonban, ezért most a tetőlemezt és a hátsó kerékdobot is karbonpanelre cserélik, így a menetkész tömeg állítólag 699 kg – nem egészen hét mázsa, amivel a Caterham Super 7 kivételével gyakorlatilag mindennél könnyebb. Ráadásul a homogén szénszálas karosszériaelemeknek köszönhetően most már akár fényezés nélkül, a karbonrostokat látszani engedő lakkozással is megvásárolható a 912c.

A manufaktúra, amely az alapító Kázmér Miklósról nyerte el nevét, az eredeti verziót is gyártásban hagyja, ugyanis az 50 kiló súlyfelesleg egyben jelentős árkedvezménnyel is jár: míg az új fejlesztésű, full karbon kivitelért alsó hangon 400 000 eurót kérnek el, a fél-karbon variáns csak 360 ezerbe kerül – 152, illetve 137 millió forintról beszélünk tehát.

Ha valaki olyan szerencsés, hogy rendelkezik saját Porsche 912-essel, további 40 ezer euróval (15 millió Ft) csökkentheti a belépőt. Árplafon nincs, a műhely bármilyen kívánságot megvalósít.

A 912c egyébként nem csak könnyebb, de erősebb is a gyári Porsche 912-eseknél, valamint az aerodinamikai jellemzőit is átdolgozták. A mindennapi használatot optimalizált ergonómiájú ülések, hatékonyabb légkondicionáló, szebb hangú audiorendszer és okostelefon-integráció teszi kellemesebbé.

A cég várhatóan 2024 elején készül el első ügyfélautójával; pontosabb műszaki adatokat várhatóan annak premierjekor tesznek közzé.