A Mitsubishi Delica (Európában L300, majd L400) a felszínen egyszerű furgonnak tűnhetett, összkerékhajtású verziójához azonban mindig az aktuális Pajeróból emelte át a teljes hajtásláncot a Mitsubishi, így aztán az emelt hasú, mokány kis járgány valódi terepalkalmassággal bírt.

A Delica ma is kapható Japánban, bár az ötödik generáció jövőre tölti be tizenhetedik évét – ez a legbiztosabb jele annak, hogy a Mitsubishi nem igazán számol a modellszéria folytatásával. Legalábbis eddig ezt gondoltuk, most viszont bemutatkozott a D:X tanulmányautó, ez pedig új reményt ad a típus jövőjére nézve.

Az autó a buszlimuzinok helykihasználását társítja a szabadidőjárművek terepalkalmasságával – pont, mint a Delica 4WD modellek annak idején. Ezúttal azonban nem dízelmotor, hanem egy plug-in hibrid hajtáslánc dolgozik a lemezek alatt.

A masszív kerékdobokat pufók terepabroncsok töltik ki, a szélvédő tövénél fekvő T alakú idomokon helyezkedi el a lézerprojektoros fényszóró; a külső tükröket helyettesítő kamerák a teherautók tükörkonzoljait idéző szerelvényen kaptak helyet – ez valamivel robusztusabbnak ígérkezik, mint egy hagyományos, vékony lábra szerelt visszapillantó.

Jópofa a külső ajtókra alulról felcsukódó fellépő, amely egyben a felverődő sártól is védi a küszöböket.

Az ülések forgathatók és emelhetők, fejtámaszukba hangszórókat szereltek. Bár a keskeny oldalüvegek nem támogatják a nézelődést, felül hatalmas panoráma napfénytető nyílik – kivéve, ha felszereljük a számítógépes grafikák némelyikén, valamint a modell világpremierjén, a Tokiói Mobilitási Kiállításon készített fényképeken látható tetőboxot.