Hajtásra lebontva közölt átfogó képet az utakon található autók megbízhatóságáról a Consumer Reports, az eredmények azonban főként az elektromos és a plug-in hibrid modelleket érheti hidegzuhanyként.

Összesen 330 ezer, többnyire 2000 és 2023 közötti –, valamint néhány idő előtt piacra dobott 2024-es – modellről gyűjtöttek adatokat a felméréshez. Húsz problémás területet vizsgáltak meg, méghozzá elég széles spektrumon, vagyis a csikorgó fékektől és törött belső burkolattól a sebességváltót, a motort, valamint az elektromos járművek akkumulátorát érintő meghibásodásokig – írja az Engadget.

Igaz, az összes szempontot csak a konnektorról tölthető hibridek esetében vették figyelembe, eközben a belső égésű motoros járműveknél 17-et, az elektromosoknál 12-t, míg a lágy hibrideknél (MHEV) 19-et.

A felmérés szerint az elektromos járművek esetében 79 százalékkal több probléma merült fel, mint a benzin- vagy dízelmotoros autókkal, melyek közül a Toyota örök fiatal modellje, a főként távoli piacokon, de mostani formájában 2009 óta forgalmazott 4Runner SUV emlekedik ki igazán: a Customer Reports „a felmérés legmegbízhatóbb modelljei közé” sorolta.

Ami a tisztán elektromos hajtású autókat illeti, amikre számos gyártó alapozza a jövőjét, átlagosan 43-44 pontot értek el, de a szegmensben viszonylag újnak számító pick-upok ennél is harmatosabb eredménnyel, 30-as pontátlaggal zártak. A legmegbízhatóbb villanyautók a Lexushoz köthetők, mely átlagon felüli vagy annál is jobb eredménnyel – az NX az egyedüli kivétel, amit „csak” átlagosnak találtak, de jól teljesített a Toyota is.

Nem váltotta meg különösebben a világot a Tesla, melyet egykoron az elektromos autók szinonimájaként jellemeztek, ehhez képest átlagos pontszámot mutathat fel, olyan márkák társaságában, mint a Buick, a Cadillac, a Chevrolet, a Dodge, illetve a RAM. Ugyanakkor az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Tesla hajtásláncai jobban teljesítettek, mint a többi gyártóé, inkább olyan hiányosságokkal veszítettek értékes pontokat, amik a karosszériához, a fényezéshez vagy a klímaberendezéshez köthetők.

Már csak a plug-in hibridek helyzete elkeserítőbb: a belső égésű motorral szerelt autókhoz viszonyítva ugyanis 146 százalékkal több hibát azonosítottak. A lelombozó eredmények sűrűjében a Chrysler Pacifica szerepelt le a leginkább, mely a 100-ból csupán 14 pontot ért el, de az Audi Q5-öt is a legmegbízhatatlanabb típusok között jegyzik. Az ellentétes póluson viszont megtalálható a Kia Sportage és a Toyota RAV4 Prime, míg olyan modellek, mint a BMW X5, a Ford Escape és a Hyundai Tucson, átlagos minősítést kaptak.

Meglepően jól szerepeltek ugyanakkor a lágy hibridek, a kimutatás ugyanis arra világított rá, hogy 26 százalékkal kevesebb a gond azokkal, mint a hagyományos autókkal. A Consumer Reports főként a Lexus és a Toyota hibridautóit emelte ki azok megbízhatósága miatt: az előbbi márka részéről az UX és az NX, míg az utóbbi esetében a Camry, a Highlander és a RAV4 tartozik az élvonalba.

Összességében az ázsiai gyártók hozták össze a legmagasabb átlagpontszámot, a felmérésben 63 egységgel zártak az élen. Másodikként az európai márkák zártak 46 pont, megelőzve a „némileg kiábrándítóan” szereplő, mindössze 39 pontot elérő amerikaiakat.