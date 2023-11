Attól, hogy nem beszélünk róla, még létezik jogosítvány-turizmus Sopronban – jelentette ki a Népszavának az egyik helyi autósiskola ügyintézője. A jelentkezőktől személyazonosító igazolványt vagy útlevelet, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által igazolt általános iskolai bizonyítványt, az orvosi alkalmassági vizsga eredményét kérik, és nagyon fontos, ha nem a legfontosabb a lakcímkártya.

Egy külföldi csak akkor kaphat magyar jogosítványt, ha azt megelőzően legalább hat hónapig Magyarországon tartózkodott. Elfogadnak ideiglenes lakcímet is, de ezt megfelelő okirattal bizonyítani kell. A tanfolyam előbb is elkezdhető, ám fél évbe akkor is beletelik a személyautók vezetéséhez szükséges népszerű B kategóriás jogosítvány megszerzése, ha minden simán megy.

Az a külföldi, aki ügyes és megoldja a lakcímkártya-kérdést, a bemutatása után akár másnap kezdheti is a tanfolyamot. Az elméleti anyagot németül és angolul akár online is megtanulhatja, nem is kell oktatásra járnia. Azt mindenki maga dönti el, hogy a sikeres vizsgához, a lehetőségek közül melyiket választja. Akinél nyelvi nehézségek mutatkoznak, annak segít a németül beszélő oktató.

Az autósiskola tapasztalata az is, hogy olyanok is beiratkoznak, akiknek az osztrák rendőrség szabálysértés miatt elvette a jogosítványukat, és ezért az ottani hatóságok megkerülésével, a határ másik oldalán próbálnak új vezetői engedélyhez jutni. Ez azonban hamar kiderül, és aki ezt megkísérli megtenni, az nagyon megütheti a bokáját. A magyar hatóságok ugyanis az eredményes tanfolyam után felveszik a kapcsolatot osztrák kollégáikkal, és a sikeres vizsga után csak abban az esetben adják át a jogosítványt, ha az említett ok kizárható.

Jelenleg Ausztriában a B kategóriás jogosítvány megszerzése általában 2000 euróba (760 ezer forint) kerül, de csak abban az esetben, ha valakinek minden vizsgája elsőre sikerül. Magyarországon ez az összeg körülbelül 375 ezer forint. Az osztrákoknál az áthelyezett és pótórákért 70 eurót (26 500 forint), nálunk tízezer forintot kérnek az oktatók.