Az Európai Év Autója címet tisztán elektromos hajtáslánccal szerezte meg, az eladások oroszlánrészét azonban a várhatóan jóval megfizethetőbb mild hibrid, illetve tisztán belső égésű modellváltozatoktól várhatja a Jeep Avenger.

A cég ugyanis most minden csinnadratta nélkül szimpla benzinmotorral is értékesíteni kezdte a 408 centiméteres crossovert. Ez ugyanaz az 1,2 literes, háromhengeres turbómotor, amelyet a 48V-os mild hibrid variánsba is beépítenek.

A 100 lóerőre hangolt benzinmotor legnagyobb forgatónyomatéka 205 Nm; előbbi 5500/percen, utóbbit 1750/percnél adja le. A sebességváltó hatfokozatú kézi egység.

A Jeep egyébként már idén januárban jelezte, hogy lesz benzinmotoros változat az Avengerből; akkor annyit árultak el róla, hogy csomagtartója a villanymotoros változat 355 literes kapacitása helyett 380 liternyi csomag befogadására lesz alkalmas.

A gyár hivatalos sajtóoldalán mélyen hallgatnak az alapadatokról. A magyar importőr oldaláról azért kiderül, hogy 9 999 000 forinttól indul a modell, WLTP szerinti átlagfogyasztása 5,6 l/100km, álló helyzetből 10,6 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 184 km/óra. A 1182 kg menetkész tömegű benzines változat 500 kilóval terhelhető, és 1200 kilót tud vontatni.

A mild hibrid modellnek egyelőre nincs magyarországi ára, a villanymotoros Jeep Avenger bruttó 15 990 000 forinttól indul.