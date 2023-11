Rendszámtáblás versenyautóval tiszteleg az Audi R8 előtt az ABT német tuningcég, miután a legendás típus meg vannak számlálva a napjai az ingolstadti márka kínálatában, nem sokkal azután, hogy a hasonlóan ikonikus Audi TT gyártását is abbahagyták.

Az ABT XGT tehát egy közúton is használható fenevad, melynek alapját az R8 LMS GT2-es versenyautó adja. Túlméretezett, karbonszálas karosszéria- és aeroelemei mutatják meg igazán, hogy eltér a hétköznapi sztenderdektől a megvadított R8-as, amire elöl 19, hátul 20 colos kerekeket szereltek, amiket a Pirelli P Zero Trofeo R abroncsokba csomagoltak.

Noha a szem hamarabb megakad a már említett aeroelemeken, valamint a bukóketrecen, a versenykormányon és a versenysport ihlette stílusú középkonzolon, olyan, teljesen megszokott funkciókra is gondoltak a tervezők, mint a központi zár, a kézifék vagy a tolatókamera. A mindennapos használatot szem előtt tartva a sorozatgyártású R8-ból az üzemanyag-ellátó rendszert is átemelték, hogy benzinkúton is lehessen tankolni az autót, bár a 83 literes tank nem tűnik hatalmasnak a 100 kilométerre vetítve 20,7 literes fogyasztás mellett.

Teljesítménye is teljesen megegyezik a GT2-es versenyautóéval, vagyis az 5,2 literes, szívó V10-es motor 640 lóerőt ad le, ami a hétfokozatú S-Tronic duplakuplungos automata váltó juttat el a hátsó tengelyre. Végsebessége 310 km/óra, ezt az értéket azonban az állítható hátsó légterelő beállítása befolyásolhatja. Ami még feltűnő, hogy csupán 1400 kilogrammot nyom, amivel a legkönnyebb közúti R8-asnak számít.

Kétéves fejlesztői munka eredményeként született meg az XGT, így több ezer kilométernyi éles kört tettek meg vele a legismertebb német versenypályákon, a Nordschleifén, a Sachsenringen, valamint a Hockenheimringen, amiből az ABT Sportsline DTM-versenyzői, köztük Kelvin van der Linde és Ricardo Feller is kivették a részüket.

A közúti használat miatt mindemellett számos törésteszten kellett átesnie, és hogy a károsanyag- és zajkibocsátási előírásoknak is megfeleljen, új kipufogóval szerelték fel.

Az ABT mindössze 99 példányt készül gyártani a tuningolt R8-asból, ami a fehér (Glacier White), a fekete (Mythos Black), a zöld (Verde Mantis) és a szürke (Nardo Gray) egy-egy árnyalatában lesz elérhető. Darabjáért 598 ezer eurós indulóárat kérnek el, ami forintosítva több mint 227 milliónak felel meg.