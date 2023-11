Bemutatta új nagyautóját a Geely-csoporthoz tartozó Zeekr márka. A 007-es típus már nevével is felkeltette az érdeklődésünket, de műszaki tartalma is rendben van. A 486 centis szedán hátsókerék-hajtású változata 421 lóerős (310 kW), és 5,4 mp alatt gyorsul 100 km/órára; az összkerekes variáns viszont már 645 lóerőt (475 kW) tud, és 2,84 másodperc is elég neki, hogy elérje a százas tempót.

A 007-es bevezető szériájának induló ára hajszál híján 225 ezer kínai jüan, azaz nem egészen 11 millió forint. Ez megint csak nem átváltható, de sokat elmond az autóról, hogy a Tesla Model 3-ért ennél többet kérnek el, pedig mérete és hatótávolsága is kisebb.

Míg ugyanis a kínai szabvány szerint a Tesla Model 3 belépő szintjén 556 kilométert mutathat fel, a Zeekr 007 hatótávolsága minimum 688 km, ami a nagyobb akkucsomaggal akár 870 kilométerre ugrik.

A Zeekr 800V-os architektúrájának fényében nem meglepő a nagy hatótávolság; ráadásul az autó gyorsan tölthető, átlagos energia-fogyasztása pedig 12,5 kWh – ne feledjük, ezek gyári értékek, és semmi közül nincs az európai homologizációs normákhoz.

Az utastérben 15 colos érintőképernyő, valamint 35,5 colos (!), kiterjesztett valóságú head-up kijelző fogadja az utasokat. A kétrészes üvegtető az egész utastér fölé borul, a vezetőtámogató rendszerek pedig hardveresen már előkészítik a későbbi önvezetést: tizenkét kamera, ugyanennyi ultrahangos érzékelő, öt radar, valamint egy Lidar lézeres szenzor dolgozik az autóban.

A modell hivatalos piaci premierje januárban lesz, de már most előrendelhető a 007-es; a foglalási oldal megnyitását követő 48 óra alatt 20 ezren rendelték meg az autót.