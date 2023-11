Michelisz Norbert kezdhette az élről a TCR-világsorozat első makaói versenyét annak köszönhetően, hogy a pénteki időmérő edzésen megszerezte a pole-pozíciót. Noha csapattársa, Mikel Azcona büntetése után hátvéd nélkül maradt, a rajtot követően megőrizte a vezetést a 2019-es vk-győztes.

Ellenben a mellőle rajtoló Yann Ehrlacher beragadt, aminek következtében egészen a 10. helyig csúszott vissza a francia, a következő körben viszont – jórészt csapattársai közreműködése révén – már a 7. pozícióban haladt a Lynk & Có-val. Nem kellett sokat várni az első balesetre sem az ázsiai utcai helyszínen: az egyik kínai versenyző, Tian Kai találta meg a gumifalat a 4-es szektorban, azonban a helyi pályabírók gyors beavatkozásával ez csak egy rövidebb sárga zászlós periódust eredményezett.

Miközben Michelisz komolyabb előnyt épített ki az élen, a riválisai közül Rob Huffot Azcona kezdte el szorongatni a dobogó legalsó fokáért csatázva, Ehrlacher-nak pedig harmadik márkatársa, Ma Csing-hua is utat engedett, amivel a 6. helyre kapaszkodott vissza. Azcona többször is megpróbálta megelőzni a köztudottan Makaó-menő Huffot; az egyik támadási kísérletnél a tavalyi világkupa-győztes össze is ért a 2012-es világbajnokkal, ám ennek ellenére nem sikerült megelőznie.

Az első futam itt nézhető vissza:

Bár az utolsó körökben valamelyest csökkent a fórja, Michelisz rajt-cél győzelmet aratva nyerte meg az első futamot, így a 38 éves versenyző pályafutása során másodszor – a 2010-ben szerzett, első WTCC-győzelme óta pedig először – győzött Makaón. Mögötte Néstor Girolamit intették le másodikként, a harmadik helyen pedig Huff ért célba, a nyomában Azcona és Frédéric Vervisch kettősével.

Idei negyedik győzelme után Michelisz 18 pontosra növelte az előnyét az összetettben Huff-fal szemben, míg Ehrlacher-t 20 ponttal előzi. Ennek értelmében a fordított rajtrácsos futamon, melyen a mostani verseny első tíz helyezettje fordított sorrendben indul, a 10. rajtkockából indulva a 8. hely is elegendő ahhoz, hogy – még ha pontegyenlőséggel is, de – bebiztosítsa a bajnoki címét.

Ez azonban „csak” az egyik része a kiírásnak, annak az első tizenöt helyezettje ugyanis a TCR World Final nevű, egy hétvégés megmérettetésen is részt vesz majd március elején Portugáliában. A TCR World Tour idei utolsó versenye magyar idő szerint vasárnap 3:35-kor rajtol.

Az első futam végeredménye:

Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 9 kör Néstor Girolami (argentin, Honda) +0,590 másodperc hátrány Rob Huff (brit, Audi) +1,993 mp. h. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai) +3,934 mp. h. Frédéric Vervisch (belga, Audi) +4,692 mp. h. Yann Ehrlacher (francia, Lynk & Co) +4,923 mp. h. Ma Csing-hua (kínai, Lynk & Co) +9,607 mp. h. Thed Björk (svéd, Lynk & Co) +20,056 mp. h.

