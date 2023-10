„Tűrhetetlen visszaélésekre” hivatkozva 2024 márciusától betiltják Máltán a bérelhető elektromos rollerek használatát.

Pénteki bejelentése kapcsán Aaron Farrugia közlekedési miniszter hozzátette, a döntést a gyalogosoknak okozott kellemetlenségek miatt kellett meghozni. Különösen a tengerparti városokban panaszkodtak gyakran a gyalogosok a véletlenszerűen leparkolt, a járdát teljes mértékben elfoglaló rollerekre, amelyek akadályozzák a garázsokhoz és a lakásokhoz való hozzáférést.

„Az elektromos rollerekkel kapcsolatos szabálysértések annyira gyakoriak, hogy a rendőrök számának egyik napról a másikra történő megemelése sem oldotta volna meg a problémát” – idézte a miniszter szavait az MTI.

Magyarországon továbbra is kusza az e-rollerek helyzete

Korábban többször megírta a Vezess, hogy Magyarországon meglehetősen zavaros az elektromos rollerek jogi környezete, a problémát pedig csak tovább duzzasztja, hogy minél elterjedtebbek, annál több gondot okoznak az utakon. Tavaly ősszel például azt vették videóra, ahogyan az M5-ös autópálya bevezető szakaszán, körülbelül 40 km/órás sebességgel, védőfelszerelés nélkül haladt egy férfi.

A legfrissebb fejlemény az e-rollerek ügyében az, hogy március végére megfogalmazták a KRESZ-módosítást, amivel tisztázódhatna a helyzetük. Az eddig napvilágot látott információk értelmében

azokra az elektromos rollerekre, illetve elektromos kerékpárokra, amik maximum 25 km/órás sebességre képesek, ugyanazok a szabályok vonatkoznának, mint a hagyományos kerékpárokra,

míg a 25 km/óránál gyorsabb elektromos rollerek segédmotoros kerékpárként tekintene a törvény.

A várakozás viszont azóta is tart, pedig úgy fogalmaztak, már csak egy aláírás hiányzik mindehhez – és azóta hosszú hónapok teltek el. Ugyanakkor az, hogy ennyire elhúzódik a döntés, már vitatható helyzetet is szült, hiszen a közelmúltban egy szombathelyi férfit azért tiltottak el a vezetéstől is, mert ittasan használt egy elektromos rollert.