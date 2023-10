Így újít a franciák prémium városi autója

Mostantól négy felszereltségi szinten választható a DS 3. Bár az egyes piacok között elképzelhetőek eltérések, a kiindulási pont az, hogy mostantól a bevezető szinteken is sötétített hátsó oldalablakokat és hátsó szélvédőt, első könyöklőt, megvilágított piperetükröket, keret nélküli, elektrokróm belső visszapillantó tükröt, valamint LED-es lábtérvilágítást kapnak. Ha belső égésű motorral kérjük a szubkompakt crossovert, minden esetben olyan, kibővített funkcionalitású kipörgésgátló rendszert kapunk, amely rossz tapadású talajon segíti az előrejutást.

Folyamatosan bővülnek az online funkciók. Az elektromos modellváltozatok már az év elején megkapták az útvonalat a töltőpontok figyelembe vételével megtervező szolgáltatást, tavasz óta pedig havonta kapnak friss állapotjelentést autójukról a felhasználók, ami megkönnyíti a karbantartások tervezését. A DS Iris rendszer a felszíni parkolóhelyek elérhetőségét igyekszik előrejelezni, továbbá a következő hónapok során minden DS modellen megjelenik a DS 4-esen bevezetett távvezérlési funkcionalitást, ami lehetővé teszi, hogy okostelefonos alkalmazásból nyissuk és zárjuk az autót, valamint aktiváljuk a dudát és a fényeket. Ehhez kapcsolódóan SMS értesítést is kérhetünk, ha bekapcsolt a riasztó.

A második félévtől két online csomagot kínál a DS 3-hoz a gyártó: a Connect One csomag tíz éven át biztosítja a vészhelyzeti és asszisztencia hívást, a távkarbantartást, a digitális szervizkönyvet, valamint a multimédia rendszer folyamatos, vezeték nélküli szoftverfrissítéseit. A Connect Plus csomag csak három évre szól, ebben a fent említett DS Iris parkolóhely-kereső szolgáltatás mellett valós idejű forgalmi információkat és üzemanyagár-tájékoztatást is tartalmazó, online 3D navigációs funkció, továbbá hangfelismerés, az elektromos modellek távvezérelhető, távprogramozható töltése, valamint további praktikus funkciók foglaltatnak benne.