Új márkát indított a Porsche Hungaria

Komolyan készül az elektromos autókra való átállásra a Volkswagen konszern, többek között az otthoni és közterületi töltőket forgalmazó Moon felfuttatásával. A vállalat legtöbb autójának magyarországi importőre, a Porsche Hungaria is invesztál a töltőberendezésekkel foglalkozó leányvállalatba, amely a vezérképviselet nyolcadik márkája az Audi, a Cupra, a SEAT, a Škoda, a Volkswagen, a Volkswagen Haszonjárművek és a használt autós üzletág, a Weltauto mellett. A Moon élén Basilides János áll márkamenedzserként.

A legfiatalabb márka nemrég nyitotta meg hazai bázisát, a Mooncity Budaörsöt. A létesítmény egy nívós bemutatóterem a különféle töltőberendezések megismerésére, a váltóáramú otthoni fali töltőktől az egyenáramú, akár 150-300 kilowattos teljesítményű villámtöltőkig.

Néhány elektromos autó és konnektorról tölthető hibrid is kiállítható a budaörsi töltő-bemutatóteremben. Az MVM-Mobiliti üzemelteti a töltőket, a szokásos áramtarifával. Kocsis Zsuzsanna készítette üvegszálas műgyantából a csillagképekkel díszített lámpaburákat. Kartonpapírból tűzvédelmi okokból nem készülhettek. Kocsis Zsuzsanna munkája a bemutatóterem rendkívül nívós és hangulatos belsőépítészete. Nem volt nyugat-európai előkép a szalon belső kialakításához. Az M1-M7 bevezetőszakaszán található a Mooncity Budaörs. Váltó- és egyenáramú töltőket forgalmaz a Moon.

Az épület előtt található négy darab elektromosautó-töltő is, amelyek publikus üzemeltetéséről az MVM Mobiliti gondoskodik 2023 október elejétől. Tehát a töltésért itt is az üzemeltető hálózatában érvényesülő díjakat kell fizetnie a villanyautósoknak.

A szalon egyben rendezvényhelyszín is kisebb konferenciák, előadások, továbbképzések vagy akár kihelyezett tanórák megtartására. Az érdeklődők ki is próbálhatják a Volkswagen-csoport elektromos- és plug-in hibrid modelljeinek egy részét, mert az összesnek nem jut hely az új létesítményben.

A bemutatóterem belsőépítészeti koncepcióját Kocsis Zsuzsanna készítette. Külföldi minták híján a festőként és szobrászként is aktív szakember merőben eredeti és egyedi stílusban rendezte be és alakította ki munkatársaival az M1-M7 budapesti bevezető szakaszán található létesítményt. A falakat díszítő energiavonalakat, a napenergiás autótöltés elemeit bemutató fali installációt és a Kocsis Zsuzsa által tervezett és kivitelezett csillagképeket bemutató óriási lámpabúrákat érdemes megnézni a hétköznaponként 10 és 17 óra között nyitva tartó szalonban. Akkor is, ha épp nem szükséges tölteni az akkumulátort.