Terepen is, aszfalton is többet ad a megújuló Jeep Wrangler

A 2024-es modellévben utoljára lesz kapható szimpla belső égésű motorral a Wrangler Európában, pontosabban annak néhány pontján. Egyes jelentős piacokon – így Németországban, Olaszországban, Lengyelországban és Spanyolországban – kétliteres, soros négyhengeres benzines turbómotorral is választható lesz a klasszikus terepjáró, és amikor ez a limitált széria elfogy, onnantól vélhetően csak a 4xe plug-in hibrid verzió áll az európai vevők rendelkezésére.

A fenti, ellentmondásos lehetőség mellett egy másik műszaki újdonság is rendelkezésére áll a vevőknek: a Rubicon kiviteleken hátulra mostantól a Dana full-float tengelye is rendelhető. Ennél különválasztják a kerék rögzítésére és a nyomaték továbbítására szolgáló elemeket – a féltengely egy üreges elemben (csőben) fut, és ez a cső az, aminek a végére a kerékagyat erősítik. A megoldás drága és bonyolult, viszont sokkal nagyobb terheket képes elviselni, ráadásul a kerék akkor is stabilan a helyén marad, ha eltörik a féltengely, épp csak hajtást nem kap.

Ez az opció eddig csak utólag, az alkatrészpiacról volt beszerezhető a Wranglerhez, mostantól viszont akár a gyárból így rendelhetik meg autójukat azok, akik komoly vontatásra vagy extrém terepezésre készülnek, illetve nagyobb kerekeket szeretnének felszerelni.

A terepen kevésbé fontos, a mindennapokban azonban értékes fejlesztés, hogy mostantól mindkét üléssoron függönylégzsák vigyáz az utasokra. Újdonság, hogy a két hátsó szélső ülésen övelőfeszítővel és överőhatárolóval szerelt biztonsági öveket találunk, míg a modell oldalirányú ütközésvédelmét szerkezeti merevítések javítják.

Elektronikus fejlesztéseket is találunk a Wrangleren. Ilyen a vezető éberségét felügyelő rendszer, a sávelhagyásra figyelmeztető funkció, valamint a 2024 első negyedévétől beépített jelzőtábla-felismerés.

A műszerfalon újak a puha tapintású felületek, a felső felületén szabványos szerelvényrögzítő pontokat alakítottak ki. A központi légbeömlők a klasszikus kerek helyett szögletesek lesznek, ám kevesen fognak emiatt panaszkodni, hiszen a változást az új, 12,3 colos érintőképernyő beépítése indokolta. A monitor mögött ötödik generációs infotainment szoftver fur, amely újdonságként vezeték nélküli térkép- és szoftverfrissítéseket, különböző felhasználói profilokat (köztük egy szervizállást), teljes mértékben személyre szabható nyitóképernyőt, két telefon egyidejű csatlakoztatását támogató Bluetooth kapcsolatot kínál. Ehhez részben kapcsolódik, hogy a hangvezérlő funkció jobb mikrofon hardvert kapott.

Mindkét modellverzió (Sahara, Rubicon) új rajzolatú keréktárcsákat kap, emellett módosul a hetes osztású hűtőmaszk: a kialakításukban és megjelenésükben egyaránt átdolgozott nyílások keskenyebbnek hatnak, ugyanakkor javítják a hűtési teljesítményt. Emellett a szélvédőbe integrált rádióantenna váltja ki az eddig alkalmazott botantennát. A színek palettáján új a fémszürke Anvil árnyalat.

A végére hagytunk egy praktikus opciót: a 2024-es modellévtől minden plug-in hibrid (4xe) Wrangler modellhez elérhető az az elektromos doboz, amely négy darab 230V-os hálózati csatlakozót kínál, így nem csak okostelefonok és táblaszámítógépek tölthetők az autóban, de akár grillsütőt, porszívót, hűtőszekrényt vagy egyéb háztartási és kempingfelszerelést is üzemeltethetünk róla.