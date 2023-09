A laptopok kapcsán szinte minden felhasználói visszajelzés kitér a súlyra és az ezzel nagyban összefüggő hordozhatóságra, valamint mindennapos használatra, hiszen ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy ez a kategória egyáltalán megszületett. Az elmúlt évek jól példázzák, hogy az autósporthoz hasonlóan a kisebb súly egyáltalán nem jelenti azt, hogy gyengébb minőséggel vagy kevesebb tudással van dolgunk. Ezt remekül példázza az új ASUS Zenbook S 13 OLED, mely közvetlen elődjénél 25%-kal lett könnyebb, mégis a legmodernebb hardverekkel, környezetbarát gyártási eljárással és csodálatos kijelzővel büszkélkedhet.

Az autósportos párhuzamnál maradva, a Forma 1-hez hasonlóan a laptopok kapcsán is nehéz elképzelni, hogy miként haladhat fej-fej mellett előre a technikai fejlődés és a fenntarthatóbb kialakítás. Aztán a mérnökök évről-évre megcsinálják, amire az ikonikus Zenbook széria legújabb tagja kiváló példa. A különleges bazaltszürke (Basalt Gray) és éjkék (Ponder Blue) színekben elérhető laptop matt felületű, leginkább kerámiához hasonlítható fedlapja egy ASUS-exkluzív eljárásnak köszönhető, mely nem igényli nehézfémek, erős savak vagy szerves vegyületeket használatát. A rendkívül strapabíró, magnézium-alumínium ötvözetből készült készülékház nem csak a minőségérzetet adja meg, hanem garantálja, hogy a Zenbook S 13 OLED megfelel az amerikai MIL-STD-810H katonai szabványnak, mely azt is jelenti, hogy megfelelt a 12 szigorú tesztelési módszernek és 26 kőkemény vizsgálatnak.

A fenntarthatóbb fejlődésben az újrahasznosítás kulcsfontosságú kérdés, az ASUS mérnökei ezért is használtak óceánokból és fogyasztóktól visszagyűjtött, majd újrahasznosított műanyagot például a hangszóróknál vagy billentyűsapkáknál. Szintén ezért lett gondosan megtervezve a termék csomagolása, mely felelősségteljesen kezelt erdőkből, ellenőrzött faanyagból és újrahasznosított forrásokból készült és a tárolás mellett állványként is funkcionál. A Zenbook S 13 OLED a valaha készült legkörnyezetbarátabb Zenbook és példát mutat az egész szektor számára.

A laptop mindössze 1cm vékony és alig 1kg, tehát egy F1-es kormánynál is könnyebb, mégis a legmodernebb hardverekkel és lenyűgöző OLED kijelzővel teszi könnyebbé a mindennapokat. A 13. generációs Intel® Core™ i7-es processzor a korábbi generációnál nagyobb teljesítményre és hatékonyabb energiafelhasználásra képes, így a hosszú munkanap után bőven jut idő arra, hogy az OLED kijelzőt kikapcsolódásra is használjuk. Az egészen lenyűgöző, 85%-os kijelző-készülékház arány és a 16:10-es képarány teret enged a vadonatúj ASUS Lumina OLED kijelzőnek, mely a Dolby Vision támogatással és Dolby Atmos hangrendszerrel párosítva garantáltan új szintre emeli az autósport közvetítéseket. A színhű kijelző és a modern hardver ráadásul nem csak általános munkához és tartalomfogyasztáshoz ideális, hanem tartalomgyártáshoz is bevethető, így nem lesz több kifogás elindítani a saját projektjeinket.

Az ultragyors és sokoldalú Thunderbolt 4-es USB-C csatlakozók rengeteg kiegészítőnek nyitnak kaput, és a gyorstöltést is támogatják, mellyel akár 49 perc alatt 70%-ra tölthető a laptop. A készülék oldaláról nem maradt le a klasszikus USB-A és 3,5mm-es jack-csatlakozó sem, melyeket még egy HDMI port egészít ki, így a Zenbook S 13 OLED minden otthoni és irodai környezetre felkészült. A Full HD felbontású webkamera támogatja a Windows Hello arcfelismerős bejelentkezést, mely az egyszerű használat mellett adataink biztonságát is garantálja.

A már Magyarországon is elérhető, ultravékony és szuperkönnyű ASUS Zenbook S 13 OLED tökéletes választás a fenntartható mobilis életmódhoz.