Nagyot ment hétvégén egy magyar páros a rally Európa-bajnokság

“Még mindig nem tudom felfogni, mi történt velünk” – nevetett Csomós Mixi hétfő reggel. Már a Róma Rally előtt változtatott egy kicsit a vezetési stílusán, ott is érezhető volt, hogy magabiztosabb és gyorsabb lett, de igazán a Barum Rallyra állt össze minden.

“A péntek esti városi gyorsasági is jól sikerült, bár ott kellett egy kör, mire belerázódtam. Szombat reggel Slusovicén jöttünk egy harmadik időt, Katerinicét pedig megnyertük, ami után vezettük a versenyt” – folytatta Csomós, a HM Academy versenyzője. “A negyedik gyorsasági, a 25 kilométeres Troják volt a vízválasztó. Ez egy nagyon nehéz pálya és úgy számoltam, hogyha csak 20–25 másodpercet kapunk, akkor az már nagyon jó. Az első körben 9 másodpercet kaptunk, a másodikban pedig 2,8-at. Akkor éreztem először, hogy meglehet a dobogó.”

Ami nem kis dolog a Barum Rallyn, hiszen itt volt a teljes Eb-mezőny, az Európa-bajnoki címvédő Efrén Llarénától kezdve, az idei Európa-bajnok Hayden Paddonon át, a magyar bajnokságból is jól ismert Mads Ostbergig. De a Barum Rallyn mindig a cseh versenyzők a legnagyobb ellenfelek, hiszen számukra ez az év legfontosabb versenye, és mindenki ezt akarja megnyerni.

Éppen ezért volt meglepő, hogy a Csomós–Bán kettős a Skoda Fabia Rally2 evóval a második helyen zárta az első teljes versenynapot, mindössze 14,9 másodperc hátrányban Jan Kopecky mögött. A Skoda gyári versenyzője 11-szer nyerte meg a Barum Rallyt, 2015 óta senki sem tudta őt legyőzni, a Skoda Fabia RS Rally2 fejlesztését pedig szinte kizárólag az ő segítségével végezte a gyár.

“Úgy vágtunk neki a második napnak, hogy reális esélyünk van a dobogóra. Ez egyáltalán nem tett rám plusz terhet, ahogy mostanában mondani szokták, belekerültem egy flowba, ahol nagyon jó tempót tudtam autózni. Egy picit még lehetett volna gyorsabban is menni, de nem hiszem, hogy Kopeckyt meg tudtuk volna verni. Jobban ismeri az autót, mint bárki a világon és jobban ismeri ezeket a pályákat is, mint bárki. A másik cseh versenyzővel, Eric Caisszal is sokat beszélgettünk, az egyik szakasz után mondta, hogy itt lakik a szomszédban.

Vasárnap csak arra akartunk figyelni, hogy a második helyet megtartsuk Simon Wagner előtt. Az első két gyorsaságin tudtuk növelni az előnyünket, így a nap végén már egy légüres térben autóztunk. Sokan mentek rá az erősgyorsasági pontokra, mi nem akartunk kockáztatni. Így is ötödikek lettünk, amivel szereztünk még egy Eb-pontot. De a lényeg, hogy megvan az első Eb-dobogónk.

Másfél éve, amikor elkezdtük az Eb-programot, csak álmodni mertem ilyen eredményről. Nagyon sokat tanultunk, mondhatom, hogy az elmúlt 12 hónapban megjártunk minden mélységet. A csapatunk iszonyatosan sok munkát tett bele, hogy itt lehessünk, de ez az eredmény most mindenért kárpótolta őket.

Édesapám a csapat lelke, mindenkivel közölte, hogy most hazamegyünk és három napig ünneplünk, mindenki szánja rá az időt!

Szeretném megköszönni a szurkolóknak, hogy kitartottak mellettünk, hogy most is velünk voltak. Ezúton is bocsánatot kérek tőlük, hogy most nem tudtam annyit találkozni velük. Iszonyú kemény versenyünk volt, az utolsó négy napban négy–öt órákat aludtunk, a végére nagyon elfáradtunk, de remélem, az eredmény őket is kárpótolta.“

Nem csak Csomós Mixinek, hanem navigátorának, Bán Viktornak is messze ez az Eb második helyezés volt a legjobb eredménye. Vitya egy kicsit más szemszögből élte meg a Barum Rallyt.

“Először is óriási élmény volt – nevetett. – Most is iszonyú nagy volt a tempó. A Róma Rally után meséltem, mennyire fel kellett gyorsulnom az itiner diktálásával, de erre most még egy lapáttal rá kellett tennem. Nagyon nehéz gyorsaságik voltak, rettenetesen kellett koncentrálni, nem csak a pályákon, de egész nap is, hogy ne essünk ki a ritmusból. Vasárnap 5:30-kor indultunk, onnantól kezdve a célig éreztem a nyomást, hogy egy nagyon nagy eredmény kapujában állunk. Most tapasztaltam meg először, miért is olyan nehéz egy Eb vagy egy vb-futam. Emlékszem, hogy húsz éve néztem Kopeckyt a pálya széléről mint szurkoló, és akkor elképzelni sem tudtam volna, hogy egyszer mellette állhatok egy Eb-dobogón.

Ahogy Mixi mondta, nem tudtunk annyit foglalkozni a szurkolókkal, mint szerettünk volna, de reggel óta olvasom az üzeneteket. Megdöbbentő, hogy mekkora örömet tudtunk szerezni nekik. Nyilván ezt az eredményt a csapat építette fel, én csak az utóbbi három versenyen csöppentem bele, de úgy érzem, a szurkolók engem is befogadtak. Csodálatos élmény volt ez a verseny, és még szerintem napok kellenek, hogy feldolgozzuk.“

Az idei rally Európa-bajnokságból már csak egy verseny van hátra, október 6–8-án Nyíregyháza központtal a Rally Hungary, amelyre a Csomós–Bán páros az egyik legnagyobb esélyesként érkezik.