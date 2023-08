A Mulsanne limuzin 2020-as nyugdíjazásával megüresedett a zászlóshajó pozíciója a Bentley-nél. A Flying Spur szedán mindössze 5,32 méteres, míg a Bentayga 5,14 – egyik sem hozza azt a tekintélyt és helykínálatot, amit a Mulsanne tudott, különösen nyújtott tengelytávú, 5,83 méteres kivitelében.

Új zászlóshajót mutatott be a Bentley 1 /24 Fotó megosztása: 2 /24 Fotó megosztása: 3 /24 Fotó megosztása: 5 /24 Fotó megosztása: 6 /24 Fotó megosztása: 7 /24 Fotó megosztása: 9 /24 Fotó megosztása: 10 /24 Fotó megosztása: 11 /24 Fotó megosztása: 13 /24 Fotó megosztása: 14 /24 Fotó megosztása: 15 /24 Fotó megosztása: 17 /24 Fotó megosztása: 18 /24 Fotó megosztása: 19 /24 Fotó megosztása: 21 /24 Fotó megosztása: 22 /24 Fotó megosztása: 23 /24 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Csúcsmodellre azonban szükség van, és mivel a Bentaygából tavaly elkészült a nyújtott tengelytávú variáns, amely ráadásul 6 mm-rel hosszabb a Fyling Spurnél, a német kézben lévő brit márka ebből a hosszított szabadidőjárműből építette meg új zászlóshajóját.

A rendkívüli helykínálat eddig is adott volt. Ehhez a márka egyedi megrendeléseket teljesítő filiáléja, a Mulliner tette hozzá a maga kompetenciáját. A keréktárcsák 22 colos, polírozott vagy szürkére fényezett darabok, amelyek agyrészén mindig talpon áll a Bentley emblémája. A hűtőmaszk és a kerékdobon kialakított légterelő dupla rombusz mintázatot kapott – ugyanolyat, mint a beltéri bőrfelületek steppelése.

A fém külső alkatrészek krómozott vagy fényes fekete kivitelben kérhetők; utóbbi esetben a keréktárcsák is feketében pompáznak. Az ajtók nyitásakor a talajra vetített üdvözlő fény és a háromdimenziós, megvilágított küszöbbetétek kezdik a műsort. A gyapjú padlószőnyeg természetesen a süppedős fajtából való.

A bőrkárpitozás nyolcféle háromtónusú kivitelben választható – ezt a lehetőséget csak a zászlóshajó megrendelőinek tartja fenn a cég. Ha a Mulliner szakértői által kiválasztott, harmonikus színtriók nem nyerik el az ügyfél tetszését, saját ízlése szerint tetszőlegesen három színt kombinálhat – nagyságrendileg négyezer különböző lehetőségről beszélünk. Ugyanez a három szín díszíti az indítókulcs díszdobozát, illetve védőtokját.

A bőrrel nem borított felületeken fémmel vagy nemes fával találkozunk; utóbbit a középkonzolon háromdimenziós, dupla rombusz marás díszíti.

A bőrök esetében egyébként nem a széles színpaletta az igazán nagy szám, hanem a gyártási eljárás. Az autóiparban most először alkalmaztak olyan, teljesen organikus, minden szennyező és káros anyagoktól mentes cserzőanyagot, amelyet az olívaolaj gyártásának egyik melléktermékéből készítenek. Ez nemcsak önmagában környezetbarátabb, de a folyamat vízigénye is kisebb, ráadásul a bőr későbbi újrafeldolgozhatósága is javul. És ha már öko: a pihe-puha fedőszőnyegek alatti padlóborítás 100%-ban újrahasznosított műanyag szálakból készül.

A Bentley Bentayga EWB Mulliner alapáron kínálja az Airline üléscsomagot, amely a vezetővel átellenes hátsó ülésen utazó számára biztosít minden korábbinál magasabb szintű komfortot. Ezt az ülést már korábban megcsodáltuk: lényege, hogy pihenéshez és munkavégzéshez egyaránt kínál optimalitzált ülő- (fekvő) pozíciót, emellett az utas testhőmérséklete és izzadása alapján automatikusan szabályozza az ülés szellőztetését, hűtését vagy fűtését. Emellett folyamatosan apró módosításokat hajt végre az üléshelyzeten, hogy ne gémberedjen el az utas.

A zászlóshajó belső világítása sem hétköznapi: az oldalajtók perforált bőrkárpitozása mögött LED-ek világítanak (elöl oldalanként 12, hátul 22,) a fényerő és a szín az érintőképernyőről vagy okostelefonról variálható.

A képet klasszikus stílusú, ám egyedi kidolgozású műszerek, valamint a klasszikus 4.0 V8-as, ikerturbós motor zárja. Az 550 lóerős erőforrással 290 km/óra végsebességre képes a hatalmas szabadidőjármű, álló helyzetből 4,6 másodpercig tart elérni a 100 km/óra sebességet.

A futómű légrugós, alapfelszerelés az összkerékkormányzás és az aktív kanyarstabilizátor.