Vasárnap délután kigyulladt egy tartálykocsi Székesfehérvár közelében, az M7-es autópálya felüljárójánál. A tűzeset miatt teljes szélességében lezártak a 62-es főutat – közölték a Police.hu oldalán.

Az útlezárás miatt a rendőrök a 6213-as útra terelik a forgalmat Seregélyesnél. A Katasztrófavédelem közleménye szerint a tűzhöz nagy erőkkel vonultak ki a székesfehérvári hivatásos tűzoltók, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kezdték meg a lángok megfékezését.

Alig két órával később már arról írt az oldalán a Katasztrófavédelem, hogy az üzemanyagot szállító tartálykocsit negyven tűzoltó közreműködésével oltották el, akik két oldalról és több habsugárral célozták meg a lángokat. Az egységek ezután megkezdték az izzó részek visszahűtését, azonban elhúzódó munkálatokra lehet számítani a helyszínen.

Több fénykép mellett egy videó is megjelent a médiában, illetve a közösségi oldalakon a vasárnap délutáni tűzesetről:

Fehérvár vasuti felüljárò elött... Közzétette: Gál Ninetta – 2023. augusztus 20., vasárnap

A Telex olvasója arról számolt be, hogy a kamion fel is robbant, ezt azonban a portál megkeresésére a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője cáfolta. Elmondása szerint a kamion kigyulladt, és ugyan a tűz egy időre az út melletti füves területre is átterjedt, a lángok továbbterjedését gyorsan megakadályozták.