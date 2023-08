Prémium elektromos sport-SUV a Hondától

A ZDX és ZDX Type S crossoverek világpremierjét globális eseményként rendezte meg az Acura, a Honda észak-amerikai prémium ága. Ez nem jelenti azt, hogy forgalmazni is fogják a modellt a világ más piacain, azt azonban igen, hogy a cég fel szeretné hívni a figyelmet elektromos kompetenciájára: ha nem is ebben a formában, de előbb-utóbb alighanem a Honda kínálatában is megjelenik egy nagy teljesítményű villanyautó.

A ZDX egy villanymotorja a hátsó kerekeket hajtja, a ZDX Type S esetében mindkét tengelyre jut egy villanymotor. Utóbbi konfiguráció az előzetes számítások szerint 500 lóerő körüli rendszerteljesítményt adhat le, bár az egymotoros modell 340 lóereje sem kevés.

Lesz egy köztes modell is, az alapverzió kétmotoros változata – ennek teljesítménye vélhetően elmarad a Type S-étől, ráadásul nem kapja meg annak finom megoldásait: a magasságában állítható légrugózást, a sportos hangolású, adaptív lengéscsillapítókat, a hatdugattyús nyergekkel és 396 mm-es tárcsákkal szerelt Brembo első fékeket, vagy a 20 helyett 22 colos keréktárcsákat.

Mindkét modell 102 kWh kapacitású akkut kap, amely akár 190 kW-tal tölthető, és 10 perc alatt 130 kilométerre elegendő energiát vehet fel.

Az 5021 mm hosszú, 3093 mm-es tengelytávú nagy szabadidőjármű hajtáslánctól függetlenül 1560 kilót vontathat.

Mivel európai értékesítése gyakorlatilag kizárt, a felszereltséggel nincs is értelme foglalkozni, bár a 11 colos digitális műszeregység, a nagy tudású Bang & Olufsen hifi rendszer, vagy a robotpilóta, amely a márkánál elsőként parkolni is képes önállóan, olyan tételek, amelyeknek akár a Honda globális kínálatában is meg lehetne a létjogosultságuk.