Négyajtós kis testvért kap a Kia Ceed

A Kia K3 (egyes piacokon Forte) eredetileg 2008-ban jelent meg az amerikai és ázsiai piacokon, ahol a helyi igényeknek megfelelően hasznosította a Hyundai Motor Group európai technológiai tartalmait, egészen pontosan a Kia Ceed / Hyundai i30 alapjait.

Logikus lett volna, hogy a most bemutatott, negyedik generációs modell szintén erre a kompakt platformra épüljön. Ehelyett kategóriát ugrott, méghozzá lefelé: az eddigieknél érdemben kisebb (-10 cm hossz, -7 cm tengelytáv) dimenziókkal támadja a B-szegmenst, ahol viszont kifejezetten impozánsnak számítanak külső méretei (4545 x 1765 x 1475 mm, 2670 mm tengelytáv), helykínálata (544 literes csomagtartó) és egyéb jellemzői.

Az összezsugorított K3 ugyanis motorikusan, formailag és multimédiás tudásában egyaránt ragaszkodik az alsó-középkategóriás normákhoz. A 123 lóerős, 1,6 literes alapmotor és a csak bizonyos piacokra gyártott 1,4-es mellett elérhető lesz 152 lóerős, 2,0 literes GT kivitelben, hatfokozatú automata váltóval.

Szintén fejlett a technológiai tartalom. A ráfutásos ütközést megakadályozó autonóm vészfékrendszer, a sávban tartó technológia, a holtteret és a keresztirányú forgalmat figyelő, az érkező járművek előtt lefékező rendszerek, vagy a vezető éberségét ellenőrző funkció éppúgy erősnek számít a B-szegmensben, mint a 64 árnyalatú hangulatvilágítás, a kétzónás klímaberendezés (külön hátsó légbefúvókkal), vagy a 10,25 colos érintőképernyő, amely okostelefon-integrációt is kínál. A kormánykerék az EV6 stílusát idézi, és a műszeregység is digitális, még ha csak 4,2 colos is.