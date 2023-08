Luxuskisautót mutatott be itthon a Lexus

Későn száll be a Lexus egy olyan szegmensbe az LBX-szel, ahol leginkább a volumengyártók tudnak nagyot kaszálni. Egy kis crossover érkezett a kínálatba és már Magyarországon is bemutatták. Megnéztem közelről, milyen a Toyota Yaris Cross-alapokra épített prémiumtermék, ami első hangzásra furcsa lépés, élőben mégis más a helyzet.

Korábbi cikkünkben minden fontos részletet megtaláltok az LBX-ről, én leginkább arra voltam kíváncsi a magyar bemutatón, mennyire sikerült más autót faragni a Yaris Crossból, mennyire lehet valódi Lexus belőle. Valójában már a méretei is elárulják, hogy mennyire hozzányúltak a platformhoz, 2 centivel hosszabb a tengelytávja és összesen 6 centivel szélesebb a nyomtáv, ami jelentős változás.

Levágták az orsó felső részét, így kicsit jellegtelenebb az LBX orra
4,19 méter hosszú, 1,82 széles és 1,54 magas
Csak hibrid lehet, lítium-ion helyett nikke-metál-hidrid akkumulátorral
LED csík köti össze a hátsó lámpákat
6 centivel szélesebb, mint egy Yaris Cross
Erősebb, 136 lóerős hibrid hajtást kapott, 9,2 másodperc a 100-ra gyorsulása
Egy 12,3 colos monitor fekszik a műszerfalon
Puhított a könyöklő és elég sok a bőrözött elem
Sok szerencsét a hátul ülőknek!
Összkerékhajtású is lehet, hátul plusz villanymotor hajthat
Elöl elég tágas, de ez azért egy kis autó
Kiváló az üléshelyzet a kormány mögött, a volán a nagyobb Lexusokból érkezik
Az érintőkijelző alsó keretén fizikai gombokat kapott a szellőzés

Megtömték hangszigeteléssel és hőszigeteléssel is, több mint duplaannyit kap, mint a Yaris Cross, ami feltűnően zajos volt minden körülmények között, így ez egyből jó hír az LBX számára. A pluszanyagokat könnyebb alumínium motorházfedéllel és műanyag sárvédőkkel kompenzálták, így az autó súlya döbbenetesen alacsony, 1280 kiló, ami még ebben a kategóriában is rendkívül jó.

Technikailag is komoly a változás, lítiumion-akkumulátor helyett nikkel-metál-hidrid (NiMH) egységet használ, ami már a Toyota és a Lexus jövőbeli terveiben szerepel a legtöbb modellnél átmeneti megoldásként a szilárdtest-akkumulátor felé. Ez a technológia azonos méret mellett közel kétszer akkora energiasűrűséget érhet el, így az LBX akkumulátora is majdnem kétszer annyit tud, mint a Yaris Crossé.

Ezzel együtt emelhettek a hajtáslánc teljesítményén is, a háromhengeres benzinmotor ereje maradt, de a villanymotort és az invertert kicserélték, így az összteljesítmény 136 lóerő. Ezek jelentős különbségek a Yaris Crosshoz képest, de ennél még feltűnőbb a változás, ha megközelítjük az LBX-et.

Külsőre új dizájnt hoz, megfelezték az orsó formájú maszkot, így most szemből megszólalásig hasonlít egy Cupra Bornra, hátulról pedig talán Ford Pumára, de valójában embléma nélkül bármi is lehetne. 332 literes csomagtartója nem a világ legnagyobbja és hátra magamra beállított üléssel meg se próbáltam beülni, egy ilyen kategóriájú crossoverben főként az első két ülés lesz úgyis foglalt általában.

Teljesen új a belső kialakítás, a fekete autóban annyira nem feltűnőek a formák, de higgyétek el, egészen más ebben ülni, mint egy Yaris Crossban. Rám ordít a kényelem, ahogy puhított könyöklőn landol az alkarom az ajtókárpiton, és általában igaz, hogy több itt bent a puhított anyag. Szagra még mindig inkább toyotás, mint lexusos, a jellegzetes műanyag aromája lengi be az utasteret, a kormány viszont a nagyobb modellekből jön és az ülés is rendesen ölel.

Egy 12,3 colos kijelző trónol a középkonzolon, ami a szűk utastérben is nagynak látszik. Szerencsére nem minden funkciót ültettek rá, a klímakonzol hőfokállítói egészen apró billenőkapcsolók maradtak a keret alsó részén, aminek ma már örülni kell. Kényelmes az ülés és elég alacsonyra állítható, a kormány pedig közel húzható, így magasabbak is abszolút jól elférnek majd ebben az ülésben.

Furcsa módon kimondottan várom az első köröket ezzel az autóval, ennyire alacsony kategóriában még nem szerepelt Lexus, így nagy kérdés, mire képes a márka, ha tényleg kis autóról van szó, nem pedig egy jókora SUV-ról. Lehet egy kis crossover rendes prémiumautó? Van, aki próbálkozik vele, ott van például a DS 3 Crossback, ami egyenes ellenfele az LBX-nek, igaz, hasonló hajtásláncot nem tud kínálni.

Az LBX csak hibrid lehet első- vagy összkerékhajtású kivitelben, ahol a hátsó tengelyt külön villanymotor hajtja. Ára is prémiumszagú, 11,9 millióról indul, a csúcsváltozatok 14,69 millióba kerülnek jelenleg. Az autó hazai bevezetése a napokban indult és a rendezvénysorozaton már sikeresen gyűjtött be megrendeléseket is, így nem kérdés, hogy fogjuk látni a hazai utakon. Az év végi gyártás megkezdése után nagyjából februárban érkezhetnek az első példányok.