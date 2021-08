Soha nem volt sok értelme a Toyota Aqua kisautónak, hiszen csak annyiban tudott többet a Toyota Yarisnál, hogy az Aquából eleve csak hibrid verzió létezett, ezért vásárlói ugyanúgy hirdethették környezetbarát szemléletüket, mint a Prius-ügyfelek. Ennek ellenére Japánban a forgalmazása tíz évéből hármat az abszolút eladási ranglista élén töltött, így amikor ideje volt nyugdíjazni, fel sem merült, hogy utód nélkül vonuljon vissza.

Az első generációs Toyota Aqua úgy nézett ki, mint egy megnyújtott Toyota Aygo. A most bemutatott, második széria már Yaris-osabb

Most bemutatkozott a második generációs Aqua, amely hosszabb, nehezebb és tágasabb a Yarisnál, de nem is ez a legfontosabb ismérve, hanem hogy különleges akkumulátor-technológiát vezet be a piacra.

A hagyományos nikkel-hidrogén akkumulátorok esetében az elektrolitban úszó anód és a katód között egy elválasztó, szigetelő réteg húzódik. Ezt a csomagot két oldalról egy-egy áramgyűjtő réteg fogja közre, majd ezt a többrétegű szendvics-szerkezetet helyezik el az akkumulátorcellában. A bipoláris nikkel hidrogén akkumulátorban ezzel szemben az áramgyűjtő egyben az akkumulátorcella falaként is szolgál.

A köztes réteget kiiktatása mintegy 40 százalékkal csökkenti az akkumulátor helyigényét, a technológiának azonban nem ez az egyetlen előnye: a rendszeren nagyobb áramerősség folyhat át, ezért a teljesítménye nagyságrendileg 50 százalékkal nagyobb, mint egy azonos számú cellából álló, hagyományos nikkel-hidrogén akkumulátoré. Ez a két technológiai előny együttesen azt jelenti, hogy a bipoláris akkumulátor azonos méretben kétszer akkora teljesítményre képes, mint egy előző generációs egység.

A felhasználó szempontjából ez egyrészt dinamikusabb gyorsítóképességet, és jobb gázreakciót, másrészt azonos akkumulátor-térfogatra vetítve nagyobb kapacitást, ezáltal hosszabb tisztán elektromos hatótávolságot jelent.

Egy modern Toyota öntöltő hibrid már a jelenleg alkalmazott akkumulátor-technológiával is képes az üzemidő jelentős részében kizárólag villanymotorja segítségével haladni, az Aqua esetében pedig még kedvezőbb lesz ez az arány, és ezzel párhuzamosan még tovább csökken a hajtáslánc üzemanyag-fogyasztása és károsanyag-kibocsátása.

A technológiát a világon elsőként alkalmazó, második generációs Toyota Aqua mintegy 20 százalékkal takarékosabb elődjénél, a globális WLTC norma szerint mért, vegyes üzemű átlagfogyasztása mindössze 2,8 liter/100 km!

A bipoláris nikkel-hidrogén akkumulátor nagyobb teljesítménye egyéb előnyökkel is jár. Az Aqua például alapfelszerelésként kínálja a 100 voltos fedélzeti váltóáramú elektromos csatlakozót, amelyről gyorsan tölthetők a mobiltelefonok, vagy működtethetők elektronikus készülékek. Sőt, áramszünet esetén az autó vészhelyzeti áramfejlesztő üzemmódba kapcsolható, és ilyenkor akár 1500W teljesítményű háztartási berendezések – vízforralók, hajszárítók vagy szerszámok – üzemeltetésére is alkalmas.

Emellett az Aqua az első olyan Toyota, amely alkalmas az egypedálos vezetésre: Power + üzemmódban olyan erőteljes (az előző generációs rendszernél akár kétszer intenzívebb) lassításra képes a regeneratív fékrendszer, ami a hétköznapi forgalmi helyzetek túlnyomó részében szükségtelenné teszi a fékpedál használatát.

Ráadásul az Aqua elektromos összkerékhajtással is rendelhető: az E-Four rendszerben az első kerekeket hajtó öntöltő hibrid hajtáslánc kiegészül egy további villanymotorral, amely közvetlenül a hátsó kerekeket hajtja meg.