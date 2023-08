Miután a BMW idén májusban lerántotta a leplet az 5-ös széria nyolcadik generációjáról, most bemutatták annak egy erősen átdolgozott változatát. Ez a különleges modell kizárólag Kínában lesz kapható, ott is tervezték, és gyártani is helyben fogják.

Soha nem lesz ilyen BMW-d 1 /17 Fotó megosztása: 2 /17 Fotó megosztása: 3 /17 Fotó megosztása: 5 /17 Fotó megosztása: 6 /17 Fotó megosztása: 7 /17 Fotó megosztása: 9 /17 Fotó megosztása: 10 /17 Fotó megosztása: 11 /17 Fotó megosztása: 13 /17 Fotó megosztása: 14 /17 Fotó megosztása: 15 /17 Fotó megosztása: 17 /17 Fent a kínai, lent a globális i5-ös. Nincsenek hatalmas különbségek, eltekintve persze az extra tengelytávtól Fent a kínai, lent a globális i5-ös. Nincsenek hatalmas különbségek, eltekintve persze az extra tengelytávtól Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A legfontosabb jellemzője a nyújtott tengelytáv, aminek a mértékét azonban egyelőre nem közölte a gyártó. Most negyedszer épít egyébként egyedi 5-öst a BMW, jelentős újdonság ugyanakkor, hogy ezúttal i5-ösként, azaz tisztán elektromos hajtáslánccal is elérhető lesz a típus. A műszaki részletek nem ismertek; Európában 340 lóerős hátsó, illetve 601 lóerős összkerékhajtású kivitelben elérhető a villanymotoros 5-ös.

A nyújtott tengelytáv miatt módosultak a karosszéria arányai, ám nem csak ebben változik a szedán megjelenése: egyedi kialakítást kaptak az ikerfényszórók, a hátsó tetőoszlopra pedig megvilágított 5-ös számjegy került; ez a belső égésű modelleken fehér, az i5-ösön pedig kék színű; az akku töltése közben az egyenletes világítás lassú pulzálásba vált.

Az utastérben az ívelt óriáskijelző, az új kormánykerék, az átdolgozott iDrive rendszer és az interakciós sáv teremt az európai fogyasztó számára is ismerős környezetet. Egyes kezelőszervek üvegből készültek, az utas előtt titán bronz fantázianevű betét díszíti a műszerfalat.

Hátul nemcsak az extrém lábtér, hanem a tetőről lenyitható, 8K felbontású, ultraszéles vásznú monitor is hozzájárul az utasok kényelméhez – Európában ilyet csak a 7-es széria vásárlói rendelhetnek. A klíma négyzónás, az ülések kéttónusú, steppelt kárpitozást kaptak, a fejtámaszokat a modell hímzett logója díszíti.