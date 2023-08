2017-ben leporolták a BMW-nél az 5-ös GT tervezésekor felvázolt koncepciót, miszerint olyan autóra van szüksége, ami a limuzinok kényelmét nyújtja, de üléspozíciójában egy SUV-ra hajaz, közben annyira praktikus, mint egy kombi. Meg is született a BMW 6 GT, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hiszen alig-alig vásárolta valaki. Még Németországban is alig 500 darabot adtak el belőle 2022-ben, az idei év első felében pedig ez a modell volt a legkevésbé fogyó BMW a palettán, 237 darabot szállítottak ki.

Mindezek tükrében nem csoda, hogy a bajor gyártó a modellciklus végén felhagy a 6-os GT gyártásával.

A BMW hivatalosan is megerősítette a hírt, amelyet azzal indokolt, hogy a korábbi BMW 6 Coupé, Cabrio és Gran Coupé szerepét már teljesen átvette az új BMW 8-as sorozat. Ehhez még annyit érdemes hozzátenni, hogy szinte egy 7-es BMW árát verte egy fullosan felszerelt 6-os GT (30-40 millió), ami attól, hogy tényleg nagyon luxus, akkor sem egy 7-es.

Motorválaszték terén a 6-os GT belépőszintje a 630i, amelyben 2 literes, négyhengeres, turbófeltöltéses benzinmotor található, 258 lóerővel, 6,3 másodperces nulla-százas sprinttel. A következő szint már a sorhatos motor 640i néven 340 lóval és akár xDrive összkerékhajtással. Dízelmotorból csak a 3 literes, sorhatos van egy vagy két turbóval. A kétcsigás 640d xDrive GT-ben 320 lóval és 680 Nm nyomatékkal. Ezek között igazi aranyközépút a 630d GT.