A Ford F-150 pickupról mostanában elsősorban elektromos verziója kapcsán hallunk, most azonban a benzinmotoros – abból is az egyszerűbb, egy kipufogós – variáns került be a hírekbe – igaz, ennek nem feltétlenül örül a gyártó.

A 2021 és 2023 között gyártott autóknál ugyanis azt tapasztalták, hogy a hátsó differenciálmű háza hozzáérhet a kábelköteghez, és kidörzsölheti azt. Ez végső esetben az elektromos rögzítőfék váratlan működtetését, az pedig a hátsó kerekek azonnali blokkolását eredményezheti – akár menet közben.

Sem baleset, sem sérülés nem történt az ügyben, a Ford azonban nem kockáztat: 870 701 autót hívnak vissza. Egy másik, ettől független visszahívásban közel 39 ezer Ford meghibásodott műszeregységét kell korrigálni: ezekben az autókban ugyanis elsötétedhet a digitális kijelző, így a vezető sem a sebességet, sem az esetleges figyelmeztető jelzéseket nem látja.