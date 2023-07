Jelenlegi információink szerint egy halálos áldozata volt a tűzesetnek, sokan pedig megsebesültek, amikor az 18500 tonnás, 3000 új autót szállító teherhajó kigyulladt Hollandia partjainál. A hatóságok mind a 23 túlélőt kimenekítették a fedélzetről.

Amelandtól, a holland partoktól mintegy harminc kilométerre északra gyulladt ki a hajó. A személyzetből heten a tengerbe ugrottak, őket a vízből mentették, míg a többieket helikopterrel hozták el a hajóról. A hírek szerint a hajón lévők maguk próbálták meg először eloltani a tüzet, de próbálkozásuk nem járt sikerrel. – írta a Daily Mail a holland parti őrség jelentése alapján.

Egyes hírforrások szerint egy villanyautó okozta a tüzet, de ezt a hatóság szóvivője nem tudta megerősíteni. Nyilván komoly vizsgálat után fogják bizonyosságként közölni a tűz körülményeit, de az olthatatlan lángok megerősítik a gyanút, hogy elektromos autó akkumulátora kaphatott lángra.

😱🔥 Una nave con tremila auto a bordo ha preso fuoco nel Mare del Nord: una persona è morta, ci sono feriti.



