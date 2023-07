2022. szeptemberében mutatkozott be Magyarországon a nagy múltú, brit hagyományokkal rendelkező MG (Morris Garages) megújult személyautó kínálata A Duna Motors Disztribúció Kft., az MG hazai importőre 22 márkakereskedéssel kezdte meg az MG márkajelzésű személyautók országos értékesítését, nemrég pedig már egy komolyabb mérföldkőnek örülhettek.

Az ezredik autó átadására Szolnokon, a Tóth Autó MG márkakereskedésében került sor ünnepélyes keretek között.

A tavaly szeptemberi bevezetés után a kiváló ár-érték arányú, magas felszereltségű MG márkájú autók iránt Magyarországon is hamar növekedésnek indult a kereslet. A lendületesen fejlődő márka európai ízléssel tervezett, megfizethető modelljei kiemelkedő – 7 év vagy 150.000 km futásteljesítményig terjedő – gyári garanciával, haladó műszaki megoldásaikkal egyre több vásárlót vonzanak a benzines (MG ZS, MG HS), a PHEV (MG EHS) és az elektromos (MG4) szegmensben egyaránt.

A jelenleg elérhető modellek mellett 2023 második felében tovább bővül a modellpaletta: hamarosan érkezik az MG5, amely a világon elsőként kereskedelmi forgalomba került elektromos kombi, ősszel pedig az MG ZS EV, a B-SUV szegmensbe tartozó elektromos városi terepjáró.

Az MG-nek csupán kilenc hónapba telt az első 1000 db új MG értékesítése a hazánkban forgalomban lévő négy modelljéből, amely jól mutatja a márka fejlődési dinamizmusát és országos ismertségének, valamint piaci részesedésének gyors tempóban növekvő ütemét.

Az 1000. MG személyautó – ami egy Luxury felszereltségű MG ZS – átadására Szolnokon, az MG Tóth Autó márkakereskedésben került sor 2023. június. 28-án. Az új autó kulcsait Tarkovács Zoltán István, az autó boldog tulajdonosa Szabó Csabától, az MG Motor Hungary márkaigazgatójától vette át ünnepélyes keretek között, egy wellness hétvégére szóló ajándékutalvány kíséretében.

Az új autóhoz szerencsés tulajdonosa egy 1 éves karbantartási csomagot kapott ajándékba az MG Tóth Autó vezetőjétől, Tóth Pétertől. Az MG gyártójának képviseletében, a SAIC központ Magyarországért felelős vezetőjétől, Andrási Zsolttól pedig egy logózott ajándéktárgyakból álló csomagot vehetett át az ezredik MG vásárló.

Tarkovács Zoltán István, szakmabeliként – ugyanis autófényező kisvállalkozóként 48 éve foglalkozik autó alvázvédelemmel – alapos tájékozódás után, végül a lánya javaslatára döntött az MG márka mellett. „Mindenképpen crossovert szerettem volna, mert ezekből kényelmesebb a számomra a be- és kiszállás. Nagyon tetszik az autó belső kidolgozása, a bőrkárpit, ülésfűtés, a parkolási asszisztens és nem utolsó sorban a nyitható napfénytető. Az is meggyőző volt a számomra, hogy Michelin gumikkal szerelt az autó. Ebben a kategóriában nemigen lehet ilyen felszereltséggel elérhető áron autót venni, úgyhogy nagyon örülök, hogy rátaláltam, és izgatottan várom a közösen megtett kilométereket.” – nyilatkozta az MG ZS Luxury boldog tulajdonosa.

„Nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy ilyen rövid idő alatt elérkeztünk ehhez a fontos mérföldkőhöz. A jelenlegi gazdasági környezetben a vásárlók sokkal megfontoltabban és tudatosabban költekeznek. Különösen igaz ez a tartós fogyasztási cikkekre, amilyen az újautó-vásárlás is. Az MG autóival a vásárlók a GET MORE szlogen jegyében jobban járnak, hiszen kedvezőbb áron magasabb felszereltséget, több műszaki tartalmat, az átlagosnál hosszabb gyári garanciát kapnak.

Ennek köszönhető a márka sikere hazánkban is. Májusban az értékesített darabszám alapján a Datahouse sorrendjében már a 17.-ek voltunk 1,5%-os piaci részesedéssel. Célunk, hogy vásárlóink bizalmát és a márka imázsát további kiváló ár-érték arányú modellekkel és ügyfélközpontú szervizszolgáltatásokkal építsük tovább.” – mondta Szabó Csaba, az MG Motor Hungary magyarországi márkaigazgatója.