Csókkal ébresztették a Herceget, béka helyett kobra lett belőle

Idén százötven éves az NSU márka; ennek tiszteletére a jogutód Audi egy csomó érdekességet mutat be. A közelmúltban a neckarsulmi márka legcsúfabb alkotásán borzonghattunk, most viszont egy vadonatúj újraértelmezést mutatunk be.

Az Audi gyakornokai alighanem elirigyelték a Škodánál dolgozó sorstársaik vizsgaprojektjét, és maguk is egyedi tanulmányautót készítettek, ám nem egy aktuális modellből, hanem egy muzeális autóból.

Az apropót az NSU másfél százados évfordulója adta, az alapot pedig egy NSU Prinz, amit a KGST országokban Zaporozsecként ismertünk (de a két autó csak optikailag hasonlít egymásra.)

Ahelyett, hogy felújították volna, a diákok radikálisan átalakították az 1971-ből származó Prinz 4-est.

Miután kijavították a karosszéria korrodált elemeit, a kéthengeres, 30 lóerős benzinmotor helyére (azaz hátra) a 2020-as Audi e-tron 240 lóerős (176 kW) villanymotorját szerelték be.

Az energiaellátásról a plug-in hibrid Audi Q7 TFSI e quattro akkucsomagja gondoskodik, amit az üzemanyagtartály helyére, az orrba építettek be. A lökhárító alján széles légbeömlő nyílást vágtak, a szénszálas gépházfedélen pedig szellőzőt, így a menetszél hűti az akkumulátort.

A motorház fedele félig felnyitva rögzíthető, mint a régi farmotoros, léghűtéses autóknál; ez a megoldás elősegíti a hűtést, bónuszként pedig látni engedi az erőforrást.

Az első és hátsó lámpatestek, valamint a 3D nyomtatóval megalkotott karosszéria vonalai egyértelműen az NSU múltjából táplálkoznak, az oldalfalon feltüntetett 150-es szám a márka évfordulójára utal.

A nagyobb teljesítményhez vadonatúj műszaki alapokat társítottak. A múltidéző lemezek alá egy Audi A1 módosított padlólemeze került, a fékekkel és futóművekkel együtt.

Hátul két szárny is került az autóra, a nagyobbik különösen trükkös: azt ugyanis nem a karosszériához, hanem a belső bukókerethez erősítették, ezért a konzolok áttörik a hátsó szélvédőt.

A versenyhangulatú utastér minimalista kialakítású, a fehér külsővel erős kontrasztot alkot a fekete belső környezet. Az üléseket a Recaro szállította, a műszerezettség egy darab diagnosztikai célokat is szolgáló fedélzeti számítógépből áll.

A végére hagytuk az EP4 nevének eredetét, bár szerintünk mostanra már te is rájöttél: az E értelemszerűen az elektromos hajtásláncra utal, a P4 pedig a Prinz 4 rövidítése.