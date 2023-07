Az Alfa Romeo az elmúlt 113 évben számtalan aerodinamikai irányt kipróbált, több tucat fantasztikus külsejű formatanulmányt és kisszériás modellt mutattak be – ezek közül volt, ami működött, és volt, ami nem.

A Coda Tronca az előbbiek közé tartozott. A kifejezés annyit tesz, csonkolt farok, és valóban: az 1960-as években gyors egymásutánban többször is alkalmazott dizájn olyan, mintha lecsapták volna egy gyík farkát. A nevet hivatalosan csak az 1961-es Zagato Giulietta SZ viselte, de a megoldást később további Zagato-munkák és egy Bertone-féle kupé is alkalmazta; illetve az Alfa Romeo házi tervezői is többször hozzányúltak a témához.

A márka új dizájnfőnöke, Alejandro Mesonero-Romanos szerint itt az ideje, hogy visszatérjen ez a stíluselem, méghozzá a márka elektromos modellein. „Az autók tervezéskor óvatosan kell a múltból meríteni. Nem minden klasszikus stíluselem állja meg a helyét napjainkban, a coda tronca azonban hasznos és értékes részlet, amivel számos jövőbeli típusunkon találkozhatnak majd.” – mondta a főtervező. Mivel a legelső elektromos Alfa egy kompakt szabadidőjármű lesz, izgalmas lesz látni, hogy hogyan alkalmazzák egy SUV-on a coda troncát.