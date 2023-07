Érdekes extrát ad egyes modelljeihez a Tesla Nagy-Britanniában, az eszköz azoknak segít, aki bal kormányos autót vezetnek. Belőlük pedig egyre több lehet – derül ki a Carscoops cikkéből.

Jelenleg ugyanis nem kapható jobb kormányos Tesla Model S és Model X, mert májusban az amerikai gyártó leállította ezek gyártását. Azoknak az ügyfeleknek, akik ilyen modellt rendeltek és nem kapták meg, három opció állt rendelkezésre.

Törölték a rendelésüket, elfogadtak bal kormányos változatot a kinézett modellből (2000 font kedvezménnyel, kb 870 ezer forint), esetleg kerestek maguknak egy használt jobb kormányost.

Akik vacilláltak, hogy válasszák-e a bal kormányos modellt a hagyományosan jobbkormányos autókra kitalált országban, azoknak tesztvezetéseket szervezett a Tesla, hogy megbizonyosodhassanak hogy a hétköznapokon alkalmas-e számukra egy ilyen autó. Ezek a próbák június 30-án zárultak el. Akik bevállalják a baloldali közlekedést a bal kormányos Teslákkal egy plusz eszközzel is gazdagodnak. Ez a The reacher, magyarul lehet A fogó.

