A Billingstől mintegy 60 kilométerre nyugatra történt balesetben személyi sérülés nem történt. A baleset környékén, a Yellowstone-folyó völgyének ritkán lakott részén, farmok és mezőgazdasági területek találhatók.

A tehervonat több vagonja esett a vízbe. A vagonokban forró aszfaltot és olvadt ként szállítottak, ezért a hatóságok arra az időre, amíg felmérik, hogy bejutott-e a veszélyes anyag a vízbe, lezárták a Yellowstone folyó környékén a hídtól folyásirányban lefelé található ivóvízforrásokat. Az AP hírügynökség helyszíni jelentése szerint a vízbe esett vagonokból sárgás folyadék szivárgott.

A freight train carrying hazardous material has plunged into a river in the US after a bridge collapsed https://t.co/5V1MnFwrNX