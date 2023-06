Íme, minden Honda egybegyúrva

Hosszas előkészítés után részletesen bemutatta a HR-V és a C-RV közé besoroló kompakt szabadidőjárművét a Honda. A ZR-V – amelyet Észak-Amerikában HR-V néven forgalmaznak – méreteiben és motorját tekintve inkább felfelé zárkózik. A ZR-V 50 mm-rel szélesebb, mint a HR-V, és 59 mm-rel alacsonyabb, mint a CR-V. Dizájnját tekintve sem az egyikre, sem a másikra nem hajaz: még a műszaki alapjait adó Civichez van legtöbb köze az autónak.

Az autóról egy sor információt már hetekkel ezelőtt közölt a Honda, a pontos műszaki adatokat azonban akkor nem tették közzé; ezt most pótolták, mi is most pótoljuk.

Az utastérben a testet különösen stabilan tartó ülések, 9 colos érintőképernyő, kormányra szerelt váltófülek, nyomógombos irányváltó panel határozzák meg a vezetői környezetet. Felszereltségi szinttől függően vezeték nélküli telefontöltő polcot, 7 vagy 10,2 colos digitális műszeregységet és 5 colos head-up kijelzőt is kínál a ZR-V. Hátul kettő, megvilágított USB töltőaljzat és légbeömlők teszi komfortossá az utazást.

Az A-oszlopokat hátrahúzták, az ablaktörlők a gépházfedél alá húzódnak be, a külső tükröket a tetőoszloptól távol, az ajtókra erősítették, így biztosítva a lehető legjobb kilátást.

A csomagtartó 370 literes, plusz tíz a padló alatt; ajtaja felszereltségi szinttől függően kéz érintése nélkül, motorosan nyílik, illetve magától záródik. A BOSE audiorendszer mélynyomója 10 litert vesz el az üregből.

A lítium-ion akkumulátorról táplált villanymotor csúcsteljesítménye megegyezik a maximális rendszerteljesítménnyel. A belső égésű motor merevebb főtengelye és a kiegyensúlyozó tengely jóvoltából az igen magas, 41%-os hatásfokon üzemelő benzinmotor a teljes fordulatszám-tartományban finomabban jár, mint korábbi e:HEV hibrid egységek.

Szintén új, hogy a motorhangot (fordulatszámot) összehangolták a gyorsítás mértékével, ami természetesebb vezetési érzetet ígér. A nagyobb teljesítményű villanymotor és akkumulátor jóvoltából a villanymotor hatékonyabban tud besegíteni a benzinesnek, ami papíron jobb vezethetőséget és kisebb fogyasztást eredményez.

A nagyobb szilárdságú anyagokból építkező futómű csökkentett belső súrlódásának és a multilink hátsó felfüggesztésnek köszönhetően pontos, kiszámítható vezetési élményt ígér. Különösen sokat dolgoztak a természetes kormányérzeten, a precíz visszajelzésen, a stabil egyenesfutáson.

A nagy szilárdságú acélokból felépülő vázszerkezet mellett a legújabb generációs vezetőtámogató rendszerek igyekeznek elhárítani minden bajt. Légzsákból tíz kerül az autóba, beleértve az elülső középső légzsákot és a kétoldali első térdlégzsákot.

Az autó rendelkezik autonóm vészfékrendszerrel, megelőzi az út véletlen elhagyását, kapott dugófigyelő tempomatot és táblafelismerő rendszert, adaptív fényszórókat és a vezető fáradtságát észlelő rendszert.

Honda ZR-V Hosszúság mm 4568 Szélesség mm 1840 Magasság mm 1613 Tengelytáv mm 2657 Saját tömeg (min.) kg 1589 Fordulókör m 11,3 Csomagtartó l 380 / 1322 Lökettérfogat cm3 1993 Rendszerteljesítmény kW / LE 135 / 184 Rendszernyomaték Nm 315 Benzinmotor max. teljesítménye kW / LE 105 / 143 Benzinmotor max. forgatónyomatéka Nm 186 Villanymotor max. teljesítménye kW / LE 135 / 184 Villanymotor max. forgatónyomatéka Nm 315 Átlagos üzemanyag-fogyasztás l/100km 5,7 CO 2 -kibocsátás g/km 130 Gyorsulás 0-100 km/óra mp 7,8 Végsebesség km/óra 173 Nyomtáv elöl / hátul mm 1595 / 1615 Szabad hasmagasság mm 180 Kormányfordulatok száma, ütközéstől ütközésig 2,4

