Megújul a legnépszerűbb Volkswagen

Tizenöt év és két generáció alatt közel 7,5 millió Tiguan talált gazdára világszerte, ezzel a kompakt szabadidőjármű a márka legnagyobb számban eladott típusa.

A harmadik generációs modell az előd padlólemezének továbbfejlesztett verziójára, az MQB Evo platformra épül, ami egy sor fejlett technológia bevezetését teszi lehetővé.

Ilyen a Touaregtől átvett HD Mátrix fényszóró, amely elméletben nemcsak szelektív vakításmentesítést, hanem akár alakzatok kivetítését is lehetővé teszi – hogy milyen szolgáltatásokat bíznak rá a Tiguan fedélzetén, kiderül az őszi világpremier során.

Az utastérben 15 colos központi érintőképernyő köszönt. Külön (kis méretű) képernyőt kap az üzemmódok, a hangerő és a hangulatvilágítás szabályozására szolgáló Driving Experience Control (azaz vezetésiélmény-szabályozó) egység.

Az anyaghasználat és a zajszigetelés is javult; utóbbi egy extra csomaggal még tovább fejleszthető. Szintén újak az opcióként kérhető ergoActive első ülések, amelyek négyirányú deréktámasz-állítást, 10 légkamrás hátmasszázst. fűtést és szellőztetést kínálnak.

Ahogy a Golf, a 2024-ben piacra kerülő új Tiguan is elveszíti a kézi sebességváltó opcióját: mostantól kizárólag dupla kuplungos DSG-váltóval lesz rendelhető. Az irányváltó kapcsoló a kormányoszlop mellé költözött, de váltófüleket is kapunk a kézi kapcsoláshoz.

Az MQB Evo platform fontos újdonsága az új generációs adaptív felfüggesztés, amely vélhetően szintén feláras lesz. Alapfelszerelésként kerül ellenben az autóba a járműdinamikai szabályozó rendszer, amely a fékek (és az adaptív lengéscsillapítók, ha vannak) kerekenkénti szabályozásával biztosít stabil, biztonságos és dinamikus manőverezést.

A benzin- és dízelmotorok, továbbá a mild hibrid benzines egységek mellett az új Tiguan fejlettebb plug-in hibrid hajtásláncot is kap. Ennek elektromos hatótávolsága mostantól eléri a 100 kilométert, gyorsabb lesz a váltóáramú töltés, valamint most először egyenáramú gyorstöltésre is nyílik lehetőség.

A Tiguan mindössze 3 centivel hosszabb, szélessége, magassága és tengelytávja pedig gyakorlatilag nem változott. A helykihasználás azonban javul, az eddigi 615 helyett 648 liter a csomagtartó alapértelmezett kapacitása. A padlókonzolon is tágasabb tárolóhelyet kapunk.