Hét országban – Magyarország mellett Belgiumban, Hollandiában, Németországban, Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban – összesen több mint kétezer adó- és vámhatósági, illetve rendőrségi nyomozó tartott 450-nél is több házkutatást, melyek során ingatlanokat és luxusautókat is lefoglaltak.

Öt személyt tartóztattak le a Huracán nevű, nagyszabású akció során június 14-én, szerdán – közölte az Európai Ügyészség (EPPO).

A felderített áfacsalások mintegy tízezer autó nemzetközi kereskedelmét érinti, a mögötte álló bűnözői szervezeti 225 millió eurónyi forgalmat bonyolított le.

A 2017 és 2023 júniusa között, a mostani árfolyamon számítva több mint 84 milliárd forintnyi összeg – az elmaradt adóbefizetések nyomán – legalább 38 millió eurónyi, azaz közel 14,2 milliárd forintnyi kárt jelent a becslések szerint.

2021 januárjában indítottak nyomozást, miután az olasz adóhatóság hiányzó adatokra bukkant a Németországból Olaszországba importált gépjárművek vásárlásával, illetve esetleges továbbértékesítésével kapcsolatban. Nem sokkal később, a müncheni adónyomozói hivataltól került az ügy az Európai Ügyészséghez, melynek pénzügyi nyomozói leplezték le a nemzetközi horderejű adócsalást.

Úgy koordinálta működését – a bizonyítékok alapján – a szervezett bűnözői csoport, hogy egy papíron törvényes németországi puffer-, azaz átszámlázó cég szerezte be az autókat egy németországi kereskedőtől. Rendezték a vételárat az áfával együtt, majd az áfa-visszaigénylést nyújtottak be, amit a német állam teljesített is.

Amint ez megtörtént, az érintett gépkocsikat Olaszországban és Magyarországon értékesítették ún. hiányzó társaságoknak, miközben úgy tettek, mintha valós adásvételeket hajtottak volna végre, csakhogy ezek mögött fiktív számlák voltak. Végül vagy más cégeknek, vagy már a vevőknek adták tovább az autókat, annyi különbséggel, hogy ők kifizették az áfát is, de nem a német államnak, hanem a hiányzó kereskedőknek, amik megtartották azt nyereségként, majd elillantak, akár a kámfor.

Így nemcsak csalás történt, de a tisztességes piaci verseny szabályai is sérültek, mivel a bűnszervezet a trükközésnek köszönhetően nyomott áron tudta eladni a kocsijait. Hatvan személyt hoztak összefüggésbe a bűnszervezettel, áfa- és adócsalás mellett szervezett bűnözés, pénzmosás, valamint okirat-hamisítás gyanújával.