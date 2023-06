Ha unod a Taycant, már nem kell sokáig várnod

Mint az elektromos mobilitás új sok szereplője, az Aehra is a semmiből robbant be az autóiparba. Illetve ez így talán túlzás, hiszen a milánói központtal működő cég eddig semmi kézzel foghatót nem tud felmutatni: első típusuk, egy szabadidőjármű sorozatgyártása talán majd jövőre indulhat be, és 2025-re kerülhet az ügyfelek garázsába.

Készül azonban a második modell is, egy szedán, amely pont annyira követi a műfaj konvencióit, mint az Aehra SUV. Az utastér jóformán az autó teljes hosszában húzódik, a tetőoszlopok szinte fekszenek – egyáltalán nem lepődünk meg azon, hogy a cég formatervezője az a Filippo Perini, aki hosszú pályafutásának egyik pontján a Lamborghininél dolgozott, ahol olyan modellek kerültek ki a kezei közül, mint a Murciélago, az Aventador, a Huracan, a Centenario és persze az Urus.

Ugyanez lehet a magyarázat arra is, hogy az Aehra SUV-hoz hasonlóan a szedán is négy Lambo-ajtót kapott.

Műszaki adatokat egyelőre nem közölt leendő autójával kapcsolatban a cég, de semmi okunk nincs feltételezni, hogy a hajtáslánc paraméterei ne volnának azonosak a szabadidőjárműével. Ez 600 kW (816 LE) körüli motorteljesítményt és 800 kilométert meghaladó hatótávolságot jelent. A nagyteljesítményű, áramvonalas luxus-villanyszedán a Porsche Taycan közvetlen ellenfelének ígérkezik.

Míg a szabadidőjármű 5,1 méter hosszú, a szedán ennél vélhetően valamivel rövidebb lesz. A nagy akkumulátor ellenére alacsonyan – állítólag két tonna alatt – tartják a tömeget, ami azt jelenti, hogy a szériamodell is egzotikus anyagokból, elsősorban szénszálas kompozitokból fog építkezni.

A gyártó előzetesen 160-180 ezer amerikai dollárra (55-61 millió Ft) becsülte a SUV várható árát; a szedánt vélhetően valamivel ez alá pozicionálják.