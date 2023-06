Valami nagyon menő készül a Škodánál

Valamikor június folyamán mutatkozik be teljes valójában a Škoda Roadiaq, az autógyártónál dolgozó gyakornokok vizsgadarabja. Idén kilencedszer építenek autót a fiatalok, akik a tervezéstől kezdve a kivitelezésig minden munkafázisban aktívan részt vesznek.

A Škoda Roadiaq név előtagja az angol road (azaz út) szó, míg a vége az Enyaq elektromos szabadidőjárműre utal. Akár roadster is lehetett volna az autóból, ám itt az út az utazás szinonimájaként jelenik meg: a Roadiaq ugyanis mobil iroda és/vagy lakóbusz lesz, ahogy pár hónapja beharangozták.

Az autó tengelytávját egyáltalán nem, hosszát és szélességét minimálisan módosították. A magasság ugyanakkor 35 centiméterrel (!) nőtt, köszönhetően mindenekelőtt a módosított tetőlemeznek.

A fejlesztés során a diákok nem csak a Škoda házon belüli szakértőinek tanácsait kérték ki, hanem független lakóautó-építő specialistákkal is konzultáltak.

A részletekkel alighanem megvárja a premiert a Škoda, annyit azonban már most elárultak, hogy az autó nem kizárólag az akkumulátoraiban tárolt energiára támaszkodhat kempingezés során. Egyrészt napelemekkel is felszerelik, másrészt külső áramforrásra is köthető.

A csomagtérajtót teljesen újratervezték, arra igény szerint elősátor rögzíthető. Így akkor sem ázunk el, ha szakadó esőben készítünk ételt a csomagtérben kialakított minikonyhában.

Az utasteret a távmunkához szükséges minden informatikai eszközzel felszerelték, a berendezési tárgyak és a burkolatok fenntartható nyersanyagokból készültek.