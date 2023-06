Pálfi Szabolcs projektmérnökként az akkumulátorokkal kapcsolatos beruházásokban vesz részt, melyek hozzájárulnak a nehezen előrejelezhető termelésű, megújuló energiaforrás bázisú erőművek terjedéséhez.

Az ALTEO tevékenysége bőven túlmutat az energiatermelésen: fontos szerepet kap többek között a menetrendezés és az energiakiegyenlítés is. Utóbbihoz kapcsolódik Szabolcs munkája, aki az akkumulátoros tárolók fejlesztésére irányuló beruházáson dolgozik, és egy projektmenedzser munkáját támogatja energetikai és villamosmérnöki tapasztalatával. „Energiatárolással foglalkozni manapság az egyik legizgalmasabb része az energetikának. A csapatommal olyan kiegyenlítő erőművek építésén és beüzemelésén dolgozunk, melyek biztosítják, hogy a lakossági energiafogyasztás és -termelés mindig egyensúlyban legyen” – fogalmaz Szabolcs, aki fél éve érkezett a vállalathoz, és bár a korábbi munkahelyén naperőművekkel dolgozott, kimondottan örült neki, hogy az ALTEO-nál egy újabb szakterület rejtelmeiben mélyedhet el. Elmondása szerint már most rengeteget tanult a közvetlen munkatársaitól, akik közül néhányan hat-hét éve, egészen egyetemista koruk óta az ALTEO-nál dolgoznak, és ő is sikerrel tudta kamatoztatni a más területeken megszerzett tapasztalatait.

A folyamatos szakmai eszmecserére szükség is van, hiszen a beruházások előkészítése nagy körültekintést igényel: az akkumulátorgyártás területén ugyanis sok az új szereplő, Szabolcséknak pedig olyan beszállítókat kell találniuk, akik hosszú távon is megbízhatóan jó minőségű termékeket gyártanak – annál is inkább, hiszen az akkumulátor az egyik legkényesebb része a berendezésnek. „Ez egy állandó szakmai kihívás, de maga az iparág is megköveteli, hogy folyamatosan fejlesszük magunkat. Ezért az ALTEO is támogatja, hogy részt vegyünk a szakterületünkhöz kapcsolódó konferenciákon, képzéseken. Mindennapos sikerélmény számomra, amikor az új ismereteket azonnal hasznosítani is tudom a munkámban, és kézzelfoghatóvá válik a fejlődésem” – meséli Szabolcs, majd hozzáteszi: a szakmai előrelépés mellett az angol nyelv rendszeres használata is izgalmas szellemi kihívást jelent, ami fontos érv volt számára az ALTEO mellett.

A projektmérnöki pozíciót olyanok számára ajánlaná, akik ösztönösen érdeklődnek a naperőművek, gázmotorok és akkumulátorok iránt, és nyitottak a tanulásra – annál is inkább, mert a jelenleg futó beruházások sokrétű tudást igényelnek. Azok a mérnökök teljesedhetnek ki igazán ebben a szerepben, akik nem a nulláról akarnak kitalálni egy új megoldást, hanem egy éppen zajló beruházási folyamatot támogatnának és felügyelnének, miközben szorosan együttműködnek a projektmenedzserrel is.