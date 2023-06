Néhány hete a Vezess elsőként számolt be róla, hogy változtat a gyorshajtások szankcionálásán a rendőrség. Sokakban kérdéseket vetett fel a május 1-jétől életbe lépett szigor kapcsán, mit jelent az, hogy akár 1 km/órás sebességtúllépésért is büntethetnek, de mint utólag kiderült, valójában arról van szó, így a mért értékből nem vonják le az eddig meteorológiai körülményként kezelt 3 km/órát, illetve 3%-ot – attól függően, hogy az 100 km/óra alatti vagy feletti –, továbbá az is fontos tényező, hogy a rendőrök megállítják-e a gyorshajtót, vagy sem. Leszögezték azonban, hogy kisebb mértékű sebességtúllépés esetén leginkább figyelmeztetni fogják az autósokat.

A bő egy hónappal ezelőtti változtatásra reflektálva az RTL összegyűjtötte, hogy külföldi országokban miként kezelik a gyorshajtás kérdését – és az Autobahn.com.de adataiból kiderült, hogy van, ahol jóval szigorúbban, mint Magyarországon.

Öt országban térképezték fel a gyorshajtások bírságolását, ezek közül nyugati szomszédunkban, vagyis Ausztriában 20 km/órás sebességtúllépéség 29 és 60 euró – azaz nagyjából 11 ezer és 22 ezer forint – közötti a bírság, amennyiben a traffipax csípi nyakon az autóst. 40 km/órát meghaladó mértékű gyorshajtás esetében már elég nagy a szórás: 150-től egészen 2180 euróig, magyarán 55 ezertől 800 ezer forintig terjedő büntetésre számíthat az illető, és hat hétre a jogosítványától is búcsút vehet.

Fontos, hogy Ausztriában még alkalmaznak némi ráhagyást a traffipaxoknál, ami – sebességtől függően – minimum 3 km/órát, maximum pedig 7%-ot jelent. Ennél háklisabbak az osztrák hatóságok a követési távolság megsértésére, ami amellett, hogy 3-6 évig nem évül el, az újbóli kihágás súlyos következményeket von maga után. Ha valaki újra beleesik abba a hibába, hogy nem tart megfelelő követési távolságot, az akár 5700 eurós, átszámítva 2,1 millió forintos pénzbüntetéssel járhat, mi több, a jogosítványát fél évre is elvehetik.

A nyáron különösen kedvelt turistacélpontnak számító Horvátországban 40 eurós, vagyis közel 15 ezer forintos bírságot szabnak ki 10 km/órásnál alacsonyabb mértékű gyorshajtásért. Amennyiben valaki több mint 50 km/órával lépi túl a megengedett sebességet, 666-tól 1997 euróig, tehát 250 ezertől 740 ezer forintig terjedő büntetésre számíthat. Itt is van úgynevezett „hibahatár”: 100 km/óra alatt 10 km/óra, afelett 10%.

Olaszországban maximum 10 km/órás sebességtúllépés esetében minimum 41, maximum 168 euró a kiszabható büntetés, ami 15 ezer és 62 ezer forint közötti összegnek felel meg. A szabályszegőket 821 és 3287 euró közötti, azaz akár 1,2 millió forintos bírsággal is elmeszelhetik, ha a sebességtúllépés mértéke több mint 60 km/óra. A traffipaxba pedig könnyű beleszaladni, mivel 8 ezernél is több van az országban.

Külön kezelik a lakott területen belüli és azon kívül gyorshajtást Spanyolországban, autópályán például csak a 20 km/órát meghaladó mértékű szabálysértést büntetik. Eközben városban 100 eurós, vagyis 37 ezer forint csekk jár az ekkora mértékű sebességtúllépésért, de amennyiben valaki városban 51 km/órával lépi túl a sebességhatárt, 600 eurós, azaz több mint 220 ezer forintos bírsággal számolhat. Lakott területen kívül ez 70 km/óránál nagyobb gyorshajtással érhető el.

Svájc pedig az az ország, ahol 1 km/órás gyorshajtás is szabálysértésnek minősül. Minimális hibahatár Svájcban is van, de városban 15 km/óra, lakott területen kívül 21 km/óra, autópályán pedig 25 km/óra feletti sebességtúllépésért már beidézik a sofőrt. Ez esetben a büntetés összege minimum 400 svájci frank, azaz 150 ezer forint – az összeg tovább nőhet az illető anyagi helyzetének függvényében, aki a jogosítványa mellett a szabadságát kockáztatja, de az autóját lefoglalhatják vagy le is selejtezhetik.

Részletek, konkrét büntetési tételek a Fókusz riportjában hangzanak el.

A közelmúltban pedig a Vezess a saját bőrén tapasztalta meg, mivel jár az, ha valakit magyar autósként büntetnek meg külföldön gyorshajtásért. Mint kiderült, óriási növekedés tapasztalható az itthon behajtott külföldi bírságok összegében: