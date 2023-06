Az elmúlt bő egy évben eldurvult élelmiszer-infláció miatt továbbra sem tudott talpra állni a budapesti közlekedés, ami a pandémia 2020-as megjelenése óta mutat gyengülő tendenciát – olvasható a 24.hu-n. Igaz, nemrégiben még arról szólt a fáma, hogy a Magyarországon élők inkább priorizálják az autóval közlekedést, mint az élelmiszervásárlást.

A portál cikkéből kiderült, hogy

a közútforgalmi adatok alapján azt gondolják a szakértők, hogy az elmúlt évek csökkenése az élelmiszer- és üzemanyag-drágulás mellett a home office terjedésének és az M3-as metró üzembe helyezésének is betudható;

kevesebbet költenek üzemanyagra az autósok Budapesten – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint az első negyedévben 75 millió liter benzin fogyott, míg ez a szám 2019-ben 77,9 millió liter volt (igaz, ez a szám tavaly 80 millió liter fölé ugrott, de ebben nagy szerepe volt a 480 forintos hatósági árnak);

a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) adatai szerint 2019 óta mintegy tíz százalékot romlott a fővárosi utak kihasználtsága, ami azért is érdekes, mert közben a tömegközlekedés iránti kereslet sem nőtt.

Hosszabb távon viszont ez nem ígérkezik tartós állapotnak. Gyulainé Tóth Zsuzsa, a Magyar Autóklub (MAK) Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának alelnöke szerint a jövőben újra fellendülhet a gépjárműforgalom, amint konszolidálódnak az üzemanyag- és élelmiszerárak – de ez még jövő, nem is annyira az idei év zenéje. Mint arra Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára rámutatott, az idei országos üzemanyag-forgalom átlagosnak ígérkezik, de attól egy kicsit el is maradhat, például a turisztikai szezon alakulásától is függően.

További részletek a 24.hu írásában, ami ide kattintva érhető el.