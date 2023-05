Május 22-én teljesen visszakapják a budapestiek a hármas metrót, ezzel véget ér a metrópótlás öt és fél éves időszaka. Jelentős változások lépnek életbe a forgalmi rendben a pótlóbuszok számára használt sávok átalakításával az észak-déli tengelyen.

A BKK és a Budapest Közút olyan forgalmi rend kialakításán dolgozik, ami megőrzi a belvárosi kerületek alacsonyabb terhelését, ugyanakkor a városmag legbelső részein – a Bajcsy-Zsilinszky úton vagy a Kiskörúton közlekedők esetében – csökkenti a forgalmi korlátozások miatt korábban kialakult torlódások mértékét is.

A tervek részeként a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Kiskörúton kisebb módosításokkal visszaáll a metrópótlás előtti forgalmi rend. Ez mindkét szakaszon a korábbi 2×2 forgalmi sáv helyreállítását jelenti a Bajcsy-Zsilinszky úton korábban is meglévő buszsávok, illetve a kiskörúti villamosvágányok mellett. Olyan csomóponti kialakításokat és lámpaprogramokat terveztek, amelyek egyszerre célozzák a belvárosi területek dugómentes, de az elmúlt évek forgalmának megfelelő közlekedését.

Az Üllői úton a buszsávok helyét kerékpársávok veszik át a Kálvin tér és a Népliget között, a Váci úton pedig a Nyugati tér és a Gogol utca között. A kerékpársávok biztonságát – ahol lehetséges – fizikai elválasztóelemek (műanyag elhajló pollerek) biztosítják majd, ami Budapesten eddig nem látott fejlesztés lesz a kerékpározók biztonsága érdekében.

Kerékpáros átvezetést alakítanak ki a Nyugati téren a felüljáró vonalával párhuzamosan a Nagykörúton keresztül, a csomópontban három új zebra is épül. Új kerékpáros átvezetés épül a Népligetnél is a Könyves Kálmán körúton keresztül, valamint a Deák Ferenc tér irányába biztonságosabbá válik a biciklizés az Astoria csomópontban is, ahol szintén épül új zebra is.

Az új forgalmi rend kialakítása a Kálvin tér irányába tartó kiskörúti buszsávok megszüntetésével kezdődött. Következő lépésként, a hétvégén helyreáll a Bajcsy-Zsilinszky út korábbi forgalmi rendje is. Az itteni munkálatok várhatóan május 19-én indulnak el. A buszsávok felszámolása ütemezetten zajlik, több helyszínen, azonban az ideiglenesen kialakított megállóhelyi peronok elbontása miatt a munkálatok több héten át is tarthatnak.

A kerékpársávok kialakítása várhatóan június elején indul, és szakaszokban valósul meg július végéig. A sávok felfestése és a műanyag elhajló pojlerek elhelyezése valósulhat meg gyorsabban, míg a kisebb átépítéssel járó szakaszok kialakítása több időt igényelhet. A Nyugati téren, valamint az Astorián létesülő új zebrák várhatóan az év második felében készülnek el.