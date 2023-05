Továbbra is evakuálják a lakosokat a víz alatt levő épületekből az áradás sújtotta Emilia-Romagna olaszországi tartomány területén, melyet katasztrófa sújtotta övezetnek nyilvánítottak csütörtökön. Az Autostrade per l’Italia szerint az A14-es autópálya egyes szakaszait az árvíz miatt használhatatlanná nyilvánították, kétszázötven út és országút vált járhatatlanná, több híd leomlott.

Ilyen körülmények között a mentés is nehézkes, volt ahol helikoptert kellett bevetni, a mentés pedig úgy nézett ki, mintha csak a partiőrség dolgozott volna egy tengeri viharban:

Huszonhétezer háztartás maradt áram nélkül. Több mint tízezerre teszik azoknak a számát, akiknek otthona lakhatatlanná vált, egy részüket rokonok, ismerősök fogadták be, másokat sportcsarnokokban és más épületekben helyeztek el.

Oh wow, it's another one of those fluid landslides. This time in #Sarsina, #EmiliaRomagna, #Cesna, #Italy....



via @UwBeobachtung pic.twitter.com/RhJpimzX99