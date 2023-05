A vízen jár ez a BMW

Kedden kezdődött, jövő szombaton zárul a 2023-as cannes-i filmfesztivál, melyen a BMW hivatalos partnerként van jelen, villanyautó-flottát biztosít a bonyolításhoz, a fontosabb résztvevők szállítására.

A bajor gyártó ugyanakkor – versenyen kívül – saját premierrel is készült Cannes-ra, a BMW a francia Riviérán mutatta be újdonságát, egy hajót.

A nemes egyszerűséggel csak THE ICON-nak keresztelt vízi járművet a BMW Designworks tervezői álmodták meg, az elkészítés a müncheni TYDE feladata volt.

„Az ikon” 13,15 méter hosszú, és akár 30 csomós (55,6 km/óra) sebességre is képes, méghozzá helyi károsanyag-kibocsátás nélkül, ugyanis villanyhajtással működik. Két darab 100 kW-os villanymotorját a BMW i3-ban is használt, 240 kWh-s hatos akkupakk látja el energiával. Az elektromos hajtásnak köszönhetően a hajó szinte hangtalanul siklik. Ehhez a hordszárnyas konstrukció is hozzájárul, amely a takarékosságban is fontos szerepet látszik, hiszen a vízből kiemelkedve 80%-kal kevesebb energia kell a jármű mozgatásához, mint ha a teljes hajótest a vízben lenne.

Ami a belsőt illeti, a BMW-nél amolyan lounge-ot, közösségi teret alakítottak ki, az utasok kényelmes forgó fotelekben ülve élvezhetik a hangtalan haladást és a panorámás kilátást – nyilván nem kötelező a csend, sőt: a bajor gyártó a többszörös Oscar-díjas Hans Zimmert kérte fel, hogy saját hangrepertoárt komponáljon a THE ICON-nak.

A hajó hagyományos irányítószervei mellett a különböző funkciókat a 32 colos, 6K-s felbontású érintőképernyőről kezelheti a kapitány, a BMW Operating System 8-at futtató rendszer bizonyos funkcióit akár hangvezérléssel is elő lehet hívni.

A Cannes-ban bemutatott új BMW a cég állítása szerint nem egyszerű dizájntanulmány, valódi, sorozatgyártásra érett jármű, azaz ha lesz rá érdeklődés, piacra is kerül majd – azt egyelőre nem tudni, mennyiért.