„Csak a holttestemen keresztül” – ez volt a néhai Sergio Marchionne rövid, velős válasza arra kérdése, lesz-e valaha SUV-je a Ferrarinak. Aztán eltelt hét – tudjuk, milyen – esztendő. Megjelent a 725 lóerős Purosangue nevű, egyébként SUV, amelyet talán a volt cégvezető iránti tiszteletből, vagy a szokásos – nem csak a Ferrarira jellemző marketingfogásból – hivatalosan nem akarnak városi terepjárónak nevezni a Ferrarinál.

De akárhogy is hívjuk, a lényeg mégis az, hogy jelenleg nincs még egy családi használatra alkalmas személygépkocsi a piacon, amelyet hozzá hasonlóan tizenkét hengeres szívómotor repítene. 150 millió forintba kerül, de még ez a szemmel igen jól látható összeg sem tudja megakadályozni, hogy két évet kelljen várni rá a megrendelést követően.

A már nem gyártott 812-ből vette át, és a Competizione hengerfejével párosította a Ferrari a 6,5 literes V12-est. Az első tengely mögé építették be, a légvezető csatornákkal teljesen átszőtt, végtelenül hosszúnak tetsző motorháztető alá, ráadásul egy része benyúlik az utascella alá. Ettől még testközelibb lesz a motor hangja.

Az autót vezetni nem nehéz, ugyanis okos rendszerekkel építették tele. A Sport Auto magazin munkatársai szerint szinte észrevétlenül folynak minden irányba az erők úgy, hogy közben megbízhatóan felügyeli őket az elektronika – akár havas hegyi úton, akár versenypályán. És annak ellenére, hogy a nyomaték nagy része hátra irányul, úgy viselkedik, mint egy igazi raliautó.

Hatalmasakat farolva, sugárban szórja a havat az utat szegélyező fákra, bokrokra és egyéb tereptárgyakra. Ha pedig száraz az út, nagyobb tempónál is tűpontosan tartja az kitalált ívet. Szerencsére így is rávehető a Purosangue kontrollált farolásra, szerpentinen nagyokat driftelve repül rá a kanyarakot összekötő rövid egyenesekre. Kevésbé közlékeny a kormánya, mint a márka sportautóié, ugyanakkor tökéletesen kiszűri a hajtási befolyásokat.

Mindezek mellé lenyűgöző a Luciano Pavarottiéhoz hasonló hangja: színezete sokszor már akkor megváltozik, amikor csak pár millimétert módosul a gázpedál állása. És hogy még véletlenül se feledkezzen bele az ember a mennyei muzsikába, a kormányba épített LED-ek figyelmeztetik, amikor elérkezett a váltás pillanata.

A Sport Auto magazin tesztelői szerint akármilyen vonzóak is a nyolcfokozatú duplakuplungos váltó kézi működtetésére szolgáló szénszálas váltóevezők, nem fognak gyakran szerephez jutni, mivel már 2100-as percenkénti fordulattól rendelkezésre áll a 716 Nm maximális forgatónyomaték 80 százaléka, és pusztán érzésre maga a teljesítmény is szinte megkétszereződik 8250-es fordulatig. És ez csak egy modell a sok közül, mely élvezetesen bemutatva, tesztelve elérhető a legfrissebb Sport Auto magazinban!

A Dodge legújabb izomautójánál, a Challenger SRT Demon 170-nél például túl akart lépni a csúcson, és megalkotta a valaha kínált legerősebb és leggyorsabb kupét- limitált kiadásban.

Egyúttal ki gondolta volna, hogy ennyire élvezetes koktélt fog kikeverni a Porsche az alap-boxermotorból, a manuális váltóból és a Carrera S menetdinamikai vértezetének elemeiből? Az eredmény ismeretében egyáltalán nem túlzás telitalálatról beszélni.

Az elegáns retró megjelenésű kétüléses AC Cobrát 663 LE/780 Nm-es V8-as hajtja, és az egész mindössze 1400 kiló. Kívánságra hatfokozatú manuális váltóval is kapcsolható. Pici szépséghiba: az autó meglehetősen drága lesz.(Szpojler: 120 millió felett.)

A magazin munkatársai ott voltak a dragsterek legnagyobb európai rendezvényének hagyományosan otthon adó Hockenheimringen. Hangzatos akkordok, dübörgő basszusok és látványos pirotechnika – a motorsport egyetlen másik ága sem képes olyan ingergazdagon ötvözni a látványt, a stílust és a sebességet, mint a dragster-sport.

De máshogy izgalmas az Aston Martin Valkyrie, melynek V12-es szívómotorja 1001 BHP-t, átszámítva 1015 lóerőt termel ki magából. Villamos rásegítéssel azonban akár az 1155 lóerőt is elérheti a hibridrendszer együttes teljesítménye. Szuperlatívuszokban bővelkedő tesztnapban volt része a Sport Auto tesztcsapatának a bahreini Forma–1-es versenypályán.

A Techart új Flyweight sorozatot indít a versenypályára szánt alkatrészekből. Hogy megmutassa, mit lehet vele elérni, a német tuner 19 példányt épít a Porsche 911 Turbo S alapjaira.

Olvasható a 7 percnél jobb Nordschleife-köridővel zárult exkluzív teszt! Nehéz megfelelő szavakat találni a Manthey-Performance-kittel ellátott Porsche 911 GT3 méltatására: tökéletes, kivételes, tipikusan manthey-s!

Most már biztos, hogy teljesen száműzte a Mercedes a hat- és nyolchengereseket a C-osztály motorkínálatából. Kemény, éles váltás, de nem nélkülöz minden alapot, hiszen a cég történetének két kivételes sportmodellje is négyhengeres motorból merítette az erejét. A “kismercik” teljes összehasonlítása is a magazinban.

Az egyik oldalon küszöb alatt kivezetett kipufogócsövek, szívómotor és 360 lóerő teljesítmény, a másikon csappantyús sportkipufogórendszer, biturbó hajtómű és 550 lóerő. Vegye kezdetét két emblematikus BMW-sportkupé, a 3.0 CSL és az M4 CSL találkozója!

A Sport Auto legfrissebb száma már kapható!