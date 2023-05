A SsangYong a hazai autópiac egyik legnagyobb meglepetése az elmúlt években. Az értékesítés általános lassulását meg sem érezve a dinamikus koreai márka folyamatos növekedés mellett 2022-ben több mint 2,000 értékesített járművével megduplázta előző évi teljesítményét. A 2023 első negyedévi adatok pedig azt mutatják, hogy hazai piaci részesedése tovább növekszik.

„Ez a kedvező tendencia nemcsak a márka egyre nagyobb ismertségének és kiemelkedő ár-érték arányának köszönhető, de elismerése annak a magas minőségnek és innovációnak is, amelyet a koreai gyártó képvisel” – értékelte a trendet Oláh Kornél, a márka hazai értékesítéséért felelős vezetője. Beszédes, hogy a SsangYong a magánvásárlók egyik kedvence, míg zászlóshajó modellje, a Korando a C-SUV kategória jelenleg 2. legkedveltebb típusa, egyben a 6. legtöbbet értékesített személyautó volt 2022-ben.

2023 is izgalmas év lesz

„Számos modellünkre érkezik frissítés, de az igazi nagy dobás a tavaszi szöuli mobilitási szemlén elektromos változatban is leleplezett Torres megjelenése lesz” – vázolta fel a közeljövő terveit a szakember. A méretében a kompakt Korando és a nagyobb Rexton közé érkező SUV az év második felétől 1.5 literes benzines meghajtással érkezik a hazai piacra, míg a teljesen elektromos EVX változat értékesítése várhatóan 2024 elején indul.

„Nemcsak az utakon egyre többször szembejövő SsangYong modellek bírnak marketingértékkel, de az a stratégia is megtérülni látszik, hogy a márka a hazai piacra lokálisan fejleszti a reklámtartalmakat” – mutatott rá Horváth Patrik marketing vezető. Itt elsősorban azokra az emblematikus reklámfilmekre utalt, amelyeket Thuróczy Szabolccsal készített a márka, illetve a Berki Krisztiánnal és Nyári Diával való együttműködésükre, a 2022-es labdarugó-világbajnokság idején Hajdú B. Istvánnal készült, vagy a Korda Györggyel és Balázs Klárival jelenleg is futó rádióreklámokra. De az ETO FC Győr támogatójaként a sportszponzorációban is megjelent a márka.

A SsangYong anyavállalata a közelmúltban KG Mobility-re változtatta a nevét. Az új vállalati stratégia még inkább az innovációra és a fenntartható mobilitásra fókuszál, ami változatlan marad, az az elhivatottság a márka által képviselt magas minőség és a SsangYong, mint autentikus SUV-gyártó öröksége iránt.

A magyar piacon a modelleket jelenleg továbbra is SsangYong néven találjuk meg, a változás nem érinti a kereskedői és szervízhálózatot, továbbá az alkatrészellátást sem.

