Mintegy nyolcvan hazai kárigény érkezett be a biztosítókhoz, illetve a Magyar Biztosítók Szövetségéhez (MABISZ). Kilenc kárigényt már lezártak, és megkezdődtek a kifizetések is. Az esetenként akár tízmilliós nagyságrendű, a törvényi kötelezettségeken túlmenő esetekben is fizethető előlegek a casco-önrészekre és a helyszínről történő elszállítás költségeire is kiterjedhetnek – emelte ki a MABISZ közleménye.

A biztosítói közösség a tíz éve létrehozott tömeges kárrendezési szabályozását életbe léptetve indította el a kárügyintézéseket. Ennek értelmében a társaságok olyan tömegbalesetek esetén, ahol a járművek száma eléri vagy meghaladja a 20-at, közös hozzájárulással létrehoznak egy kártalanítási alapot, nem várják meg a hivatalos vizsgálatok végét, hanem az ügyfelek érdekében megkezdik a kárrendezést. Ahol pedig a felelősség kérdése nem tisztázható, ott jogcím nélküli előlegeket fizetnek a gépjárműkárok, valamint a személyi sérülések után.

A biztosítói közösség eredeti belső megállapodása szerint csak a gépjárműben bekövetkezett károkra, illetve a személyi sérülésekre vonatkoznának az előlegek. Azonban a tömegszerencsétlenséget követő egyeztetéseken a biztosítótársaságok kiterjesztették az előlegeket a gépjárművek elszállításának költségeire is. Továbbá úgy döntöttek, hogy a károkat a casco-szerződésükre rendezők sem járhatnak rosszabbul, ezért az előlegek a tízmilliós limitig a casco-önrészek megtérítésére is felhasználhatók.

Az idén március 11-én szombat délután az M1-es autópálya 26-os kilométerszelvényénél öt kamion és 37 autó ütközött össze. Egy ember meghalt, 39-en megsérültek, a 41 érintett gépjármű közül 19 lett totálkáros.