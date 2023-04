Augusztus óta első ízben fordult elő, hogy a belföldi átírások száma átlépte a 70 ezres szintet – írta a Jóautók.hu. Az egy évvel korábbi értékhez képest ugyanakkor közel 5 százalékos az elmaradás, a belföldi használtautó-piac ugyanis éppen tavaly márciusban érte el mindenkori rekordját. Az adásvételek száma ekkor csaknem elérte a 76 ezret.

A magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban alsó-középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát, előbbieknek 29, utóbbiaknak 22 százalék volt az aránya az első három hónapban.

Az alsó-középkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra, a Ford Focus és a Volkswagen Golf. A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift vezeti, amelyet az Opel Corsa és a Volkswagen Polo követnek. A leggyakoribb tíz modell között a felső-középkategória a Volkswagen Passattal, a BMW 3-as szériával és a Skoda Octaviával képviselteti magát.

Az idei évre vonatkozó kilátások továbbra is pozitívak: márciusban két éve nem látott számban helyeztek forgalomba új személyautókat (az elmúlt hónapban 11 500 új autó kapott magyar rendszámot), és mára az év végi mélypontjáról a használtimport is vissza tudott kapaszkodni. Mindez a kínálat növekedését eredményezi a használtautó-piacon, amely a nyári hónapokra akár be is hozhatja az első negyedévben tapasztalt lemaradását 2022-höz képest.