Évente ötezer példányt terveznek gyártani abból az elektromos teherautóból, amit a brit Watt Electric Vehicle Company (WEVC) máris a műfaj úttörőjének kiáltott ki. A WATT eCV1 bemutatóját a Birmingham NEC haszongépjármű-kiállításon ejtették meg.

A teherautó-prototípus a WEVC és az elektromos szállítmányozásban specialistának számító Etrux közös projektjének eredménye, melyről a két fél az év elején kötött megállapodást. A 3,5 tonnás jármű vezetőfülkéjét és alvázát a WEVC, míg a karosszériáját az Etrux tervezte és építette – a következő lépcsőfok az lesz, hogy a prototípust platformként próbálják meg majd értékesíteni a haszonjárműpiacon.

Ezzel pedig egyértelművé is vált, hogy a brit gyártó a moduláris kialakítást tartja követendő receptnek, erre a költséghatékony modellt tervez építeni a továbbiakban. Célközönségként elsősorban a járműgyártókat és -átalakítókat, valamint a flottaüzemeltetőket célozzák, úgy, hogy az általuk kifejlesztett koncepció megfelel a szükséges szabványoknak és előírásoknak.

Az elektromos hajtású haszongépjárműnél az akkumulátorokat egy elsődleges szerkezetbe építették be, ahelyett, hogy külön akkumulátorcsomag alakítottak volna ki azokhoz, így optimalizálva azok merevségét, továbbá minimalizálva a tömegüket.

Az eCV1 sajátossága, hogy központi sofőrállást alakítottak ki a vezetőkabinban, ami azt is lehetővé teszi, hogy a sofőr biztonságosan, a járdára szálljon ki, függetlenül attól, hogy a szegély a jármű bal vagy jobb oldalára esik. Mindemellett a kabin kialakítása is konfigurálható, így az egy-, két- vagy háromüléses is lehet, a fülkét pedig nagyobb üvegfelületek veszik körül, hogy biztonságosabban lehessen vezetni az autót, illetve könnyebben manőverezni és parkolni vele.

1750 kilogramm a prototípus saját tömege, ennélfogva kategóriaelsőnek számít a hasznos teherbírása a 3,5, illetve a 4,25 tonnás haszonjárművek között. A birminghami rendezvényen egyelőre csak kiállították a modellt, de amint vége az eseménynek, folytatják annak tesztelését és fejlesztését.