Az elmúlt héten ugyan két ízben is csökkent a gázolaj ára, a magyarországi töltőállomásokon továbbra is 600 forint körüli, illetve afölötti literenként átlagárakkal találkozhatnak az autósok. Bár az év elejéhez képest kimutatható a csökkenés, a környező országokhoz képest továbbra is itthon a legdrágább a tankolás.

Mint arról az RTL Híradó beszámolt, ráadásul folyamatosan nyílik az olló, így

Romániában és Szlovéniában ma már 100 forinttal olcsóbb a benzin ára, mint Magyarországon, míg három héttel ezelőtt „csak” 70 forint volt a különbség.

Ami a gázolajat illeti, csak Ausztriában és Szerbiában kerül többe, mint itthon.

A Magyar Nemzeti Bank ennek oka az lehet, hogy amíg az uniós minimumnál kisebb a jövedéki adó mértéke, az áfakulcs idehaza a legnagyobb. A magasabb árakban emellett annak is szerepe van, hogy az olajkereskedők nagyobb árréssel, azaz több haszonnal dolgoznak. A jegybank kalkulációi szerint a literenkénti árrés februárban 170 forint volt, miközben a régiós átlag 102 forint.

Korábban az Erste elemzője arra mutatott rá, hogy az üzemanyagkereskedők a beszerzési és eladási ár közötti különbséget megduplázták, amióta december elején a kormány – bő egy év után – eltörölte a 95-ös benzinre és a gázolajra vonatkozó, 480 forintos hatósági árat.