Az üzem a napokban elérte legmagasabb pontját, tető alá került a 26 méter magas festőüzem. A jelentős mérföldkő megünneplésére rendezett bokrétaavatón a BMW megvendégelte az építkezésen dolgozókat.

A 90 000 négyzetméter alapterületű festőüzem nem csak a legmagasabb, de egyben legnagyobb kihívást jelentő épület is a építkezésen. A német vállalat által támasztott, minden korábbinál szigorúbb fenntarthatósági és energiahatékonysági szempontok rendkívül komplikálttá teszik a háromszintes, 26 méter magas épület kivitelezését, azonban az így szerzett tudás és tapasztalat a későbbiekben bármely más BMW gyár átalakítása esetén hasznosítható lesz.

A debreceni üzeme nagy hangsúlyt fektet a fentarthatóságra is, állítólag 4500 fa ültetését tervezik, hasznosítani fogják az esővízet is és számos magújuló energiát felhasználnak. Ennek jegyében már a bokrétaavatón is egy földlabdás fa helyettesítette a hagyományos bokrétát, amely fát hamarosan el is ültetik a telephelyen.

Virtuálisan már megkezdte a gyártást a hazai BMW üzem:

Debrecenben a BMW Group teljes értékű autógyárat épít fel, présüzemmel, karosszériaépítő részleggel, fényezőműhellyel és összeszerelő csarnokkal, valamint az elektromos hajtáshoz szükséges akkumulátorcellák összeszerelését házon belül lehetővé tevő, egyedi akkumulátor-összeszerelő üzemmel. A több mint 400 hektárnyi területen elterülő üzem a tervek szerint 2025-ben kezdi meg a termelést, több mint 1500 munkavállalóval.